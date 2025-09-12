ES sutiko pusmečiui pratęsti sankcijų taikymą 2,5 tūkst. Rusijos fizinių ir juridinių asmenų

Šios sankcijos Rusijos fiziniams ir juridiniams asmenims buvo įvestos po to, kai Maskva daugiau nei prieš trejus metus pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
27 bloko valstybių narių ambasadoriai pritarė šiam žingsniui prieš pirmadienį nustatytą terminą.
Sankcijų pratęsimui buvo pritarta po to, kai Vengrija ir Slovakija atsisakė reikalavimų išbraukti tam tikrus asmenis iš šio sąrašo, sakė diplomatai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.
