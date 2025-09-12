Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

ES sutiko pusmečiui pratęsti sankcijų taikymą 2,5 tūkst. Rusijos fizinių ir juridinių asmenų

2025-09-12 12:58 / šaltinis: BNS
2025-09-12 12:58

Europos Sąjungos (ES) valstybės penktadienį susitarė dar pusei metų pratęsti sankcijas daugiau nei 2,5 tūkst. Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, įskaitant prezidentą Vladimirą Putiną, nurodė diplomatai.

Europos Sąjungos (ES) valstybės penktadienį susitarė dar pusei metų pratęsti sankcijas daugiau nei 2,5 tūkst. Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, įskaitant prezidentą Vladimirą Putiną, nurodė diplomatai.

0

Šios sankcijos Rusijos fiziniams ir juridiniams asmenims buvo įvestos po to, kai Maskva daugiau nei prieš trejus metus pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.

27 bloko valstybių narių ambasadoriai pritarė šiam žingsniui prieš pirmadienį nustatytą terminą. 

Sankcijų pratęsimui buvo pritarta po to, kai Vengrija ir Slovakija atsisakė reikalavimų išbraukti tam tikrus asmenis iš šio sąrašo, sakė diplomatai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.

