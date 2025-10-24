Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Naujoji Japonijos premjerė sieks santykius su Trumpu pakelti į naujas aukštumas

2025-10-24 09:47 / šaltinis: BNS
2025-10-24 09:47

Naujoji Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi penktadienį pareiškė, kad kitą savaitę Tokijuje vyksiančiose derybose ji ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakylės dvišalius santykius į naujas aukštumas.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

„Aš pati susitiksiu su prezidentu Trumpu jo vizito Japonijoje metu, kurdama pasitikėjimu grįstus mūsų lyderių santykius ir pakeldama Japonijos ir JAV santykius į naujas aukštumas“, – sakė S. Takaichi parlamentui savo pirmojoje politinėje kalboje.

S. Takaichi taip pat teigė, kad stengsis dvejais metais anksčiau pasiekti šalies tikslą gynybai skirti 2 procentus BVP.

Ji įspėjo, kad „kaimyninių šalių – Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos – karinė veikla tapo rimtu rūpesčiu“.

