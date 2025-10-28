Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Indija pasirašė sutartį su sankcionuota Rusijos įmone: gamins keleivinį lėktuvą

2025-10-28 21:25 / šaltinis: BNS
2025-10-28 21:25

Indijos valstybinė aeronautikos įmonė antradienį pranešė pasirašiusi sutartį su Rusijos orlaivių gamintoju, kuriam taikomos JAV ir Europos sankcijos, o tai gali papiktinti Naujojo Delio sąjungininkus Vakaruose.

Indija pasirašė sutartį su sankcionuota Rusijos įmone: gamins keleivinius lėktuvus (nuotr. SCANPIX)

Indijos valstybinė aeronautikos įmonė antradienį pranešė pasirašiusi sutartį su Rusijos orlaivių gamintoju, kuriam taikomos JAV ir Europos sankcijos, o tai gali papiktinti Naujojo Delio sąjungininkus Vakaruose.

Bendrovė „Hindustan Aeronautics Limited“ (HAL) paskelbė apie sandorį su „United Aircraft Corporation“, pagal kurį pirmą kartą Indijoje bus gaminami civiliniai keleiviniai orlaiviai.

Indijos gynybos ministras Rajnathas Singhas socialiniame tinkle „X“ pasveikino „svarbų žingsnį Indijos civilinės aviacijos sektoriui“, kuris sukurs darbo vietų ir padidins savarankiškumą.

Jungtinės Valstijos ir kai kurios kitos Vakarų partnerės anksčiau kritikavo Indijos politiką Rusijos atžvilgiu nuo jos plataus masto invazijos į Ukrainą 2022 metais, reikalaudamos, kad Naujasis Delis laikytųsi sankcijų Maskvai.

Indija savo ruožtu teigė nepritarianti vienašališkoms sankcijų priemonėms.

Pagal Maskvoje sudarytą orlaivių sutartį HAL bendradarbiaus su Rusijos įmone „United Aircraft Corporation“ ir gamins SJ-100 dviejų variklių siauro korpuso lėktuvus vidaus klientams.

Socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime HAL teigė, kad tai bus „pirmas atvejis, kai Indijoje bus pagamintas visas keleivinis orlaivis“.

Tiek HAL, tiek R. Singhas pavadino šį orlaivį „keičiančiu trumpojo nuotolio susisiekimo galimybes“.

Indija toliau palaiko ryšius su Maskva

Šis sandoris pabrėžia, kad Naujasis Delis ir toliau palaiko gynybos ir energetikos ryšius su Maskva, nepaisant didėjančios kontrolės dėl naftos pirkimo iš Rusijos.

Rugpjūtį JAV prezidentas Donaldas Trumpas padidino Indijos eksportui taikomus muitus iki 50 proc., o Vašingtonas apkaltino Indiją remiant Rusijos karą Ukrainoje.

Neseniai D. Trumpas teigė, kad Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi sutiko sumažinti Rusijos naftos importą kaip galimo prekybos susitarimo dalį, tačiau patvirtinimo iš Naujojo Delio nebuvo.

