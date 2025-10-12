Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karar Ukrainoje

Orbanas apšmeižė Europą ir dabar renka parašus prieš „Briuselio planus“

2025-10-12 10:37 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-10-12 10:37

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas apkaltino Europos Sąjungą siekiant karo ir paskelbė, kad pradeda rinkti parašus prieš Europos planus, rašo UNIAN.

Orbanas: Vengrija nenori būti Europos Sąjungoje su Ukraina – jos likimas yra būti šalia Rusijos (nuotr. SCANPIX)
27

27

„Mūsų laukia karštas ruduo. Europa vis greičiau dreifuoja link karo. Prieš keletą savaičių Kopenhagoje buvo pristatytas Briuselio karinis planas: Europa moka, ukrainiečiai kariauja, o Rusija galiausiai išseks. Kiek tai kainuos ir kiek truks, mes nežinome. Vietoj strategijos Briuselio atstovai apsiribojo tik svajonėmis“, – pareiškė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Orbanas nurodė, kad Vengrija prieštaraus Europai ir paragino savo piliečius pasirašyti peticiją, kuria neva parodytų, jog „vengrai nenori karo“.

„Mes negalime sėdėti sudėję rankas. Turime vėl parodyti, kad vengrai nenori karo. Todėl šiandien pradedame rinkti parašus prieš Briuselio karinius planus. Būsime kiekviename mieste ir kiekviename kaime, nes dabar mums reikia visų taikių vengrų“, – teigia jis.

V. Orbanas savo komunikacijoje nutyli faktą, kad karą Ukrainoje pradėjo būtent Rusija.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Orbanas kaltina Zelenskį moraliniu šantažu dėl Ukrainos siekio įstoti į ES

Tai ne pirmas kartas, kai V. Orbanas svaidosi neaiškiais kaltinimais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš Vengriją naudoja „moralinio šantažo taktiką“, kad pastūmėtų Ukrainos siekį įstoti į Europos Sąjungą (ES), pirmadienį pareiškė Vengrijos ministras pirmininkas V. Orbanas, praneša „The Kyiv Independent“.

„(V. Zelenskis) vėl naudoja savo įprastą moralinio šantažo taktiką, kad priverstų šalis remti jo pastangas kariauti“, – nurodė V. Orbanas.

„Vengrija neturi jokios moralinės pareigos palaikyti Ukrainos stojimą į ES“, – tvirtino jis.

„Jokia šalis nėra šantažu įstojusi į ES – to nebus ir šįkart. ES sutartis nepalieka vietos neaiškumams: dėl narystės vienbalsiai sprendžia šalys narės“, – dėstė Vengrijos premjeras.

V. Orbanas rėmėsi apklausa, rodančia, kad dauguma vengrų tariamai prieštarauja Ukrainos narystei ES. Ši apklausa susilaukė kritikos dėl jos patikimumo ir skaidrumo – pranešama, kad testavimas parodė, jog respondentai galėjo balsuoti kelis kartus, naudodamiesi skirtingais elektroninio pašto adresais.

Ukraina pateikė paraišką dėl narystės ES netrukus po to, kai Rusija 2022 m. vasarį pradėjo visapusišką invaziją. Po kelių mėnesių jai buvo suteiktas šalies kandidatės statusas. Vengrija, kaip ES narė, turi teisę vetuoti bet kokią būsimą pažangą Ukrainos stojimo procese.

Bene atviriausiai prorusiškas ES lyderis V. Orbanas palaiko glaudžius ryšius su Kremliumi, ne kartą blokavo ar atidėliojo karinę pagalbą Ukrainai ir atkartojo Kremliaus naratyvus.

