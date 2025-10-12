Rusai naktį puolė Dnipropetrovsko sritį dronais ir artilerija

Tai pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.
„Vakare ir naktį priešas smogė Nikopolio rajonui. Sunkioji artilerija buvo nukreipta į rajono centrą ir Pokrovsko bendruomenę. Žmonės nenukentėjo. Gyvenvietėse esantys specialistai siekia įvertinti padarinius“, – teigiama pranešime kanale „Telegram“.
Anksti ryte Pavlohrado rajone pasigirdo didelis triukšmas – rusų pajėgos ten nusiuntė nepilotuojamą orlaivį, kuris sukėlė gaisrą viename iš infrastruktūros objektų. Vietiniai gyventojai nenukentėjo.
Rusai taip pat smogė dronu Pokrovsko bendruomenei Synelnykivo rajone. Sudegė automobilis. Nukentėjusių nebuvo.
Pasak Ukrainos oro pajėgų, srities gynėjai ore sunaikino tris priešo nepilotuojamus orlaivius.
Po išpuolio prieš energetikos infrastruktūrą sekmadienio rytą be elektros liko Donecko sritis, pranešė srities karinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas.
„Ryte rusai vėl apšaudė mūsų energetikos infrastruktūrą. Specialistai jau pradėjo darbus ir daro viską, kas įmanoma, kad kuo greičiau atstatytų elektros tiekimą“, – sakė V. Filashkinas, pridūręs, kad srityje veikia „taškai“, kuriuose tiekiama šiluma, elektra ir yra interneto prieiga.
Spalio 11 d. Rusijos kariuomenė užpuolė tris Dnipropetrovsko srities rajonus. Pranešta apie aukas ir sužeistuosius.
Tą pačią dieną rusai subombardavo bažnyčią Kostiantynivkoje, žuvo kunigas ir keturmetis vaikas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!