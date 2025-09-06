Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
34
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Zelenskis atsakė Putinui: „Jis gali atvykti į Kyjivą“

2025-09-06 08:51 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-09-06 08:51

Vladimiras Putinas pasiūlė Volodymyrui Zelenskiui susitikti Maskvoje, tačiau Ukrainos prezidentas šį pasiūlymą atmetė. Pasak V. Zelenskio, kvietimas vykti į Rusijos sostinę buvo skirtas tik derybų vilkinimui, rašo portalas UNIAN.

Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
11

Vladimiras Putinas pasiūlė Volodymyrui Zelenskiui susitikti Maskvoje, tačiau Ukrainos prezidentas šį pasiūlymą atmetė. Pasak V. Zelenskio, kvietimas vykti į Rusijos sostinę buvo skirtas tik derybų vilkinimui, rašo portalas UNIAN.

REKLAMA
34

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
 

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
08:24

Zelenskis atsakė Putinui: „Jis gali atvykti į Kyjivą“

Vladimiras Putinas pasiūlė Volodymyrui Zelenskiui susitikti Maskvoje, tačiau Ukrainos prezidentas šį pasiūlymą atmetė. Pasak V. Zelenskio, kvietimas vykti į Rusijos sostinę buvo skirtas tik derybų vilkinimui, rašo portalas UNIAN.

„Jis gali atvykti į Kyjivą. Aš negaliu vykti į Maskvą, kai mano šalis kasdien patiria raketų atakas ir puolimus. Negaliu vykti į šio teroristo sostinę“, – pareiškė Ukrainos vadovas, pridurdamas, kad V. Putinas tai puikiai supranta.

V. Zelenskis ne kartą yra teigęs, jog yra pasirengęs susitikti su Kremliaus vadovu bet kokiu formatu. Todėl pasiūlymas susitikti Maskvoje, anot jo, tėra taktinis bandymas vilkinti dialogą.

„Jei žmogus nenori susitikti karo metu, jis, žinoma, gali pasiūlyti kažką, kas man ar kitiems yra nepriimtina“, – sakė V. Zelenskis.

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pabrėžė, kad akivaizdu – V. Zelenskio ir V. Putino susitikimo nebus. Prieš susitikimą su Prancūzijos prezidentu F. Merzas teigė, jog Vokietijos ir Prancūzijos vyriausybės aptars karą Ukrainoje „atsižvelgdamos į tai, kad Ukrainos ir Rusijos lyderių susitikimas, nepaisant praėjusią savaitę Vašingtone pasiekto D. Trumpo ir V. Putino susitarimo, akivaizdžiai neįvyks“.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

09:54

Rusai penktadienį pražudė keturis Donecko srities gyventojus, vieną sužeidė

Penktadienį Rusijos kariuomenė pražudė keturis Donecko srities gyventojus ir sužeidė vieną žmogų, praneša „Ukrinform“.

„Rugsėjo 5 d. rusai nužudė keturis Donecko srities gyventojus: tris Siverske ir vieną Bilycke. Per parą dar vienas asmuo regione buvo sužeistas“, – tinkle „Telegram“ pranešė Donecko srities karinės administracijos vadovas Vadimas Filaškinas.

Iš viso nuo plataus masto invazijos pradžios Donecko regione žuvo 3587 žmonės, dar 8016 buvo sužeisti. Į bendrą Rusijos aukų skaičių Donecko regione neįtraukti Mariupolis ir Volnovacha.

Kaip pranešta anksčiau, Donecko regione Rusijos kariai surengė seriją oro smūgių Kostiantynivkai, apgadindami ligonines, gyvenamuosius pastatus ir energetikos infrastruktūrą.

REKLAMA
REKLAMA
09:36

Trumpas: saugumo garantijas Ukrainai pirmiausia turi užtikrinti Europa

Donaldas Trumpas prižada spręsti Ukrainos saugumo garantijų klausimą. Pasak jo, karas Ukrainoje privalo būti užbaigtas taikiai, kitaip „kaina bus labai didelė“, rašo portalas UNIAN.

JAV prezidentas teigia, kad saugumo garantijų klausimas bus išspręstas, tačiau pabrėžia, kad pagrindinis vaidmuo tenka Europai.

„Mes tai išspręsime. Mes jiems padėsime. Klausykite, norime išgelbėti daug gyvybių, todėl imsimės veiksmų. Žmonės to tikisi. Bet pirmiausia – Europa. Jie nori būti pirmieji, jie nori, kad šis karas baigtųsi“, – sakė D. Trumpas.

REKLAMA
08:52

Didelė grupė vaikų iš Rusijos okupuotų teritorijų saugiai grąžinta į Ukrainą

Iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų pagal Ukrainos prezidento iniciatyvą „Bring Kids Back UA“ („Grąžinkime vaikus į Ukrainą“) grąžinta didelė grupė Ukrainos vaikų, penktadienį vakare pranešė prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas, rašo „Ukrinform“.

„Okupacijos metais jie patyrė priespaudą ir prievartą, jiems buvo brukama Rusijos propaganda, bet šiandien jie yra saugūs ir gauna reikiamą pagalbą Ukrainoje“, – tinkle „Telegram“ pažymėjo prezidento kanceliarijos vadovas.

REKLAMA
REKLAMA
08:28

Rusai surengė 476 smūgius 15-ai gyvenviečių Zaporižios srityje

Per pastarąją parą rusų okupantai surengė 476 smūgius 15-ai gyvenviečių Zaporižios regione, praneša ukrainiečių naujienų agentūra „Ukrinform“. Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas.

Rusijos kariai surengė penkis oro smūgius Uspenivkai, Novoandrijivkai, Červona Krinicijai ir Malynivkai.

334-iais įvairių modifikacijų (daugiausia FPV) dronais smogta Červonodniprovskai, Zapasnei, Stepnohirskai, Plavniams, Huliaipolei, Ščerbakams, Novopavlivkai, Novodanylivkai, Mala Tokmačkai ir Čarivnei.

Dviem MLRS raketomis smogta Mala Tokmačkai ir Bilogirijai.

135 artilerijos smūgiai paleisti į Plavnių, Huliaipolės, Ščerbakų, Novodanylivkos, Mala Tokmačkos ir Čarvinės teritorijas.

Per šiuos smūgius nebuvo sužeistas nė vienas civilis gyventojas.

Gauta 17 pranešimų apie žalą privatiems namams, butams ir ūkio pastatams.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per praėjusią parą okupantai iš viso surengė 569 smūgius 14-ai gyvenviečių Zaporižios regione, sužeisdami septynis žmones.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Prižiūrės tvarką tarp Rusijos ir Ukrainos, bet karių nesiųs: štai ko pasirengusios imtis JAV (11)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Jie bus teisėti naikinimo taikiniai“: Putinas įspėja Vakarus dėl pajėgų Ukrainoje (19)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas vis mažiau tiki taika Ukrainoje: planai stringa (15)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atsakė į Putino kvietimą surengti derybas Maskvoje (104)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Gėlytė
Gėlytė
2025-09-06 09:45
Klounas bailys.
Atsakyti
gerovė
gerovė
2025-09-06 09:14
tegul abu atvyksta į Lietuvą ir susitaria, kur problemos?, kaip maži vaikai.
Atsakyti
Sas
Sas
2025-09-06 09:39
Ligonio paistalai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (34)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų