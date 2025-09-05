„Jie bus teisėti naikinimo taikiniai“: Putinas įspėja Vakarus dėl pajėgų Ukrainoje

Tai V. Putinas pareiškė dieną po to, kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas užtikrino, kad 26 šalys įsipareigojo suteikti Ukrainai pokario saugumo garantijas, įskaitant tarptautines pajėgas sausumoje, jūroje ir ore.
Rusija jau seniai teigia, kad viena iš priežasčių, dėl kurių ji pradėjo karą Ukrainoje, buvo siekis užkirsti kelią NATO priimti Kyjivą į savo gretas ir dislokuoti savo pajėgas Ukrainoje.
Putinas: užsienio pajėgos „bus teisėti naikinimo taikiniai“
„Todėl, jei ten atsiras kokios nors pajėgos, ypač dabar, karinių operacijų metu, mes laikomės nuostatos, kad jos bus teisėti naikinimo taikiniai“, – sakė V. Putinas ekonomikos forume Vladivostoke.
„O jei bus priimti sprendimai, vedantys prie taikos, ilgalaikės taikos, tada aš tiesiog nematau jokios prasmės jų buvimui Ukrainos teritorijoje, ir taškas“, – pridūrė diktatorius.
V. Putino komentarai pabrėžė skirtumą tarp Maskvos ir Kyjivo bei jo Vakarų sąjungininkų pozicijų dėl būsimų saugumo garantijų Ukrainai pagal bet kokį susitarimą, kuriuo būtų užbaigtas trejus su puse metų trunkantis Kremliaus pradėtas karas.
Ukraina siekia tvirto Vakarų palaikymo, kad būtų apsaugota nuo bet kokių ateities išpuolių. Prancūzija ir Didžioji Britanija, kurios bendrai pirmininkauja „norinčiųjų koalicijai“ remti Ukrainą, pareiškė, kad yra pasirengusios dislokuoti karius Ukrainoje po karo pabaigos.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas nesiųs karių, bet gali suteikti kitą paramą, pavyzdžiui, oro pajėgas.
Tuo tarpu V. Putinas sakė, kad saugumo garantijos turi būti nustatytos tiek Rusijai, tiek Ukrainai.
Zelenskis: tūkstančiai užsienio karių bus Ukrainoje
Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad, siekdamos užtikrinti saugumą, užsienio šalys yra pasirengusios į Ukrainą nusiųsti tūkstančius savo karių. Be to, svarstomas oro ir jūrų erdvės apsaugos klausimas.
Pasak jo, kol kas per anksti kalbėti apie saugumo garantijų detales, tačiau planas jau yra.
„Klausimas bus sprendžiamas koordinuojant šalių veiksmus oro erdvės apsaugos srityje. Tai mums jau yra suprantama kiekybiškai. Lėktuvų skaičiumi, komandų skaičiumi. Taip pat koordinavimas jūroje, ir mes taip pat suprantame, kokios šalys ir ką yra pasirengusios įgyvendinti“, – pareiškė V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas taip pat kalbėjo apie užsienio kariuomenę Ukrainos teritorijoje ir, kaip žinoma, šiuo metu šis klausimas yra aptariamas su kitomis šalimis.
„Aš nekalbėsiu apie skaičių, bet svarbu, kad mes apie tai kalbame. Taip, tai tikrai bus ne vienetai, o tūkstančiai. Tai faktas, bet apie tai dar šiek tiek per anksti kalbėti“, – pridūrė valstybės vadovas.
