Vaikui į darželį dedate maistą iš namų? Turi jums žinių

Jos užtikrina, kad visi mažieji gautų saugų, kokybišką ir sveikatai palankų maistą, o kartu būtų išvengta rizikų, susijusių su alergijomis ar netoleravimais.
Tėvų į darželį įdėtas maistas turi atitikti reikalavimus
VMVT specialistai pateikia aiškius paaiškinimus bei rekomendacijas, į kurias verta atkreipti dėmesį visiems tėveliams, svarstantiems vaikui į darželį įdėti maistą iš namų.
„Pasibaigus vasaros atostogoms ir vaikams vėl sugrįžtant į darželius, VMVT specialistai sulaukia klausimų, ar vaikų tėveliai gali vaikams paruošti ir įdėti į darželį namuose paruoštą maistą.
Darželiuose, už maitinimą yra atsakinga ugdymo įstaiga, kuri organizuoja maitinimą vietoje ar perka šią paslaugą iš kitų maitinimo paslaugas teikiančių įmonių, todėl iš namų atsineštu maistu vaikai gali būti maitinami tik lauko darželiuose arba įstaigose, kuriose vaikams reikalingas pritaikytas specialus maitinimas, jei pritaikyto maitinimo patiekalų darželio virtuvėje pagaminti nėra galimybių.
Tačiau, jei tėvai nori įdėti papildomai maisto – užkandžių, įdėtas maistas turi atitikti reikalavimus, įvertinant riziką, jog vaikai mėgsta dalintis, o grupėje esantys vaikai gali turėti tam tikrų alergijų ar netoleravimų, todėl svarbu žinoti ir atkreipti dėmesį, jog vaikų maitinimui draudžiama naudoti maisto produktus, tokius kaip:
traškučiai, riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai, saldainiai, šokoladas, valgomieji ledai, pieno produktai su alyvpalmių aliejumi, gazuoti gėrimai, produktai, kuriuose viršijamas leistinas cukrų ar druskos kiekis bei turintys tam tikrų maisto priedų ir t. t.
Jei vaikai atsineša maisto į darželyje organizuojamas šventes, pavyzdžiui gimtadienius, rekomenduojama atsižvelgti į prieš tai minėtus draudžiamus maisto produktus bei maistas turėtų atitikti vaikų maitinimo organizavimo reikalavimus, taip pat rekomenduojame susipažinti ir atsižvelgti į ugdymo įstaigos nustatytas maitinimo taisykles.
Taigi, nors ir atsinešti vaikui maistą iš namų į darželį nedraudžiama, tačiau rekomenduojame tėveliams pasidomėti sveikatai palankaus maitinimo principais ir vaikučiams įdėti į darželį tik sveikų užkandžių.
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą bei platesnį draudžiamų maisto produktų sąrašą, galite rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/.../leg.../lt/TAD/TAIS.411986/asr...“, – rašoma įraše.
