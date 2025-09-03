Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Vaikui į darželį dedate maistą iš namų? Turi jums žinių

2025-09-03 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 07:45

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje dalinasi svarbia informacija tėveliams, kurių vaikai grįžta į darželius po vasaros atostogų. Ne vienam kyla klausimas – ar galima vaikui įdėti iš namų paruoštą maistą? Nors iš pirmo žvilgsnio tai gali pasirodyti paprasta, tačiau maitinimo organizavimą ugdymo įstaigose reguliuoja aiškios taisyklės.

Pietų dėžutė, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)
5

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje dalinasi svarbia informacija tėveliams, kurių vaikai grįžta į darželius po vasaros atostogų. Ne vienam kyla klausimas – ar galima vaikui įdėti iš namų paruoštą maistą? Nors iš pirmo žvilgsnio tai gali pasirodyti paprasta, tačiau maitinimo organizavimą ugdymo įstaigose reguliuoja aiškios taisyklės.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jos užtikrina, kad visi mažieji gautų saugų, kokybišką ir sveikatai palankų maistą, o kartu būtų išvengta rizikų, susijusių su alergijomis ar netoleravimais.

REKLAMA
REKLAMA

sveikas maistas ir gera nuotaika
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. sveikas maistas ir gera nuotaika

Tėvų į darželį įdėtas maistas turi atitikti reikalavimus

VMVT specialistai pateikia aiškius paaiškinimus bei rekomendacijas, į kurias verta atkreipti dėmesį visiems tėveliams, svarstantiems vaikui į darželį įdėti maistą iš namų.

REKLAMA

„Pasibaigus vasaros atostogoms ir vaikams vėl sugrįžtant į darželius, VMVT specialistai sulaukia klausimų, ar vaikų tėveliai gali vaikams paruošti ir įdėti į darželį namuose paruoštą maistą.

Darželiuose, už maitinimą yra atsakinga ugdymo įstaiga, kuri organizuoja maitinimą vietoje ar perka šią paslaugą iš kitų maitinimo paslaugas teikiančių įmonių, todėl iš namų atsineštu maistu vaikai gali būti maitinami tik lauko darželiuose arba įstaigose, kuriose vaikams reikalingas pritaikytas specialus maitinimas, jei pritaikyto maitinimo patiekalų darželio virtuvėje pagaminti nėra galimybių.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau, jei tėvai nori įdėti papildomai maisto – užkandžių, įdėtas maistas turi atitikti reikalavimus, įvertinant riziką, jog vaikai mėgsta dalintis, o grupėje esantys vaikai gali turėti tam tikrų alergijų ar netoleravimų, todėl svarbu žinoti ir atkreipti dėmesį, jog vaikų maitinimui draudžiama naudoti maisto produktus, tokius kaip:

traškučiai, riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai, saldainiai, šokoladas, valgomieji ledai, pieno produktai su alyvpalmių aliejumi, gazuoti gėrimai, produktai, kuriuose viršijamas leistinas cukrų ar druskos kiekis bei turintys tam tikrų maisto priedų ir t. t.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jei vaikai atsineša maisto į darželyje organizuojamas šventes, pavyzdžiui gimtadienius, rekomenduojama atsižvelgti į prieš tai minėtus draudžiamus maisto produktus bei maistas turėtų atitikti vaikų maitinimo organizavimo reikalavimus, taip pat rekomenduojame susipažinti ir atsižvelgti į ugdymo įstaigos nustatytas maitinimo taisykles.

REKLAMA

Taigi, nors ir atsinešti vaikui maistą iš namų į darželį nedraudžiama, tačiau rekomenduojame tėveliams pasidomėti sveikatai palankaus maitinimo principais ir vaikučiams įdėti į darželį tik sveikų užkandžių.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą bei platesnį draudžiamų maisto produktų sąrašą, galite rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/.../leg.../lt/TAD/TAIS.411986/asr...“, – rašoma įraše.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų