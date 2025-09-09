Tėvai 6-erius metus dukrą laikė užrakintą kambaryje: išvystas vaizdas sukrėtė net specialistus

Vaikas buvo neprižiūrėtas, prastos būklės, todėl skubiai paimtas iš tėvų, kai policija gavo anoniminį pranešimą apie kylančius įtarimus dėl mergaitės gerovės, kad ji dažnai rėkia, niekada neišeina iš namų, praneša Brazilijos naujienų portalas „Universo Online“.
6-erių dukrą visą gyvenimą laikė uždarytą kambaryje
Ji niekada nelankė mokyklos, nebuvo paskiepyta ir nemokėjo kalbėti. Skubiai priimtas sprendimas paimti ją iš tėvų ir išgabenti iš namų Sorokaboje, San Paulo valstijoje.
Kalbėdama apie kambaryje šešerius metus laikytos mergaitės būklę, vaikų apsaugos tarybos narė Ligia Guerra sakė: „Ji buvo labai apatiška ir nustebusi dėl visko.“
Ji pridūrė, kad vaiko plaukai buvo „susivėlę“ ir atrodė taip, „tarsi niekada nebuvo plauti“, rašo dailymail.co.uk.
Apžiūros metu mergaitei buvo diagnozuota šlapimo takų infekcija, kraujo infekcija ir sunkus mitybos nepakankamumas.
Pasak L. Guerros, mergaitė tą dieną nebuvo nieko valgiusi, o policija patvirtino, kad ji gaudavo tik skysčių, tačiau maisto – ne.
Taip pat teigiama, kad ji bendravo su socialiniais darbuotojais ir policijos pareigūnais tik garsais, neištarė nė vieno žodžio.
Paėmusi mergaitę iš tėvų, policija nuvežė ją į ligoninę medicininei patikrai, o vėliau ji buvo apgyvendinta vaikų namuose.
Jos tėvai buvo suimti ir apkaltinti neteisėtu laisvės suvaržymu. Pasak policijos atstovės Renatos Zanin, „motina nesuvokia situacijos rimtumo“.
Ji taip pat sakė, kad apklausos metu motina „vengė pateikti atsakymus“ ir „neparodė visiškai jokio gailesčio“ dėl savo veiksmų.
Vos prieš kelis mėnesius – dar vienas šokiruojantis atvejis
Šis siaubingas atvejis užfiksuotas praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai Ispanijoje, įtariant vaikų išnaudojimą, buvo suimta pora. Tuomet policija atliko kratą namuose ir rado tris berniukus, kurie uždaryti namuose buvo laikomi ketverius metus.
Ispanijos policija pranešė, kad namai buvo baisios būklės – pilni šiukšlių, krūvos vaistų. Paviršiai buvo nukloti gyvūnų ekskrementai, o šeima augino katiną, kuris turėjo milžinišką auglį.
Vaikai – aštuonerių metų dvyniai ir jų dešimtmetis brolis – buvo rasti su purvinomis sauskelnėmis, paaiškėjo, kad miegojimui jie būdavo uždaromi narvuose.
„Siaubo namais“, kaip juos pavadino tyrėjai, tapo pastatas Ovjede, Astūrijos sostinėje, šiaurinėje Ispanijoje.
Trys berniukai nieko nelaukiant buvo paimti iš namų, spėjama, kad ketverius metus nuo COVID-19 pandemijos pradžios jie laiką leido tik namuose.
Kodėl tėvai laikė vaikus uždarytus namuose – vis dar nežinoma, tačiau buvo nustatyta, kad kiekvienas vaikas, kai juos rado, dėvėjo po tris veido kaukes.
48 metų amerikietė motina, kaip pranešama, policijai sakė, kad ji ir jos 58 metų vokietis vyras manė, kad taip yra saugiausia.
Paaiškėjo, kad vaikai nelankė mokyklos, jiems buvo uždrausta išeiti iš namų. Durys buvo užrakintos, langai nuolat uždaryti. Vaikams net nebuvo leista išeiti į sodą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!