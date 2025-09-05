Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

11-metė namuose pagimdė kūdikį: išgirdus, kas tėvas, šokiruoti liko net specialistai

2025-09-05 16:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-05 16:50

Šį rugpjūtį JAV visuomenę sukrėtė šokiruojantis įvykis – Muskogee mieste, Oklahomoje, vos 11 metų mergaitė pagimdė neišnešiotą kūdikį savo namuose. Netrukus paaiškėjo, kad mažametės patėvis yra kūdikio tėvas. Šokiruoja ir tai, kad mergaitės motina kaltinama sudariusi sąlygas ilgalaikei prievartai prieš vaiką.

11-metė namuose pagimdė kūdikį: išgirdus, kas tėvas, šokiruoti liko net specialistai (nuotr. 123rf.com)

Šį rugpjūtį JAV visuomenę sukrėtė šokiruojantis įvykis – Muskogee mieste, Oklahomoje, vos 11 metų mergaitė pagimdė neišnešiotą kūdikį savo namuose. Netrukus paaiškėjo, kad mažametės patėvis yra kūdikio tėvas. Šokiruoja ir tai, kad mergaitės motina kaltinama sudariusi sąlygas ilgalaikei prievartai prieš vaiką.

REKLAMA
1

Pareigūnai šią bylą vadina viena rimčiausių vaikų išnaudojimo istorijų regione per visą istoriją, rašoma nbcnews.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prievartavo savo podukrą

Teismo dokumentuose rašoma, kad 34 metų Dustinas Walkeris apkaltintas jaunesnio nei 12 metų vaiko seksualine prievarta. Tyrimas parodė, kad laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 16 d. jis prievartavo savo podukrą, dėl ko ši pagimdė kūdikį.

REKLAMA
REKLAMA

DNR tyrimo išvados, kurias gavo Muskogee apygardos prokuratūra, parodė, kad jo genetinis profilis 99,9 proc. atitiko kūdikio tėvo DNR.

REKLAMA

Kartu su juo sulaikyta ir mergaitės motina – 33 metų Cherie Walker. Jai pateikti kaltinimai dėl sąlygų vaikų seksualinei prievartos sudarymo.

„Tai viena rimčiausių, jei ne pati rimčiausia, vaikų seksualinės prievartos ir nepriežiūros byla, kurią kada nors esu nagrinėjusi“, – pareiškime teigė Muskogee apygardos prokuroro padėjėja Janet Hutson.

REKLAMA
REKLAMA

Mergaitė pagimdė neišnešiotą kūdikį namuose

Iš pradžių porai buvo pateikti kaltinimai dėl vaiko nepriežiūros, kai rugpjūčio 16 d. mergaitė pagimdė neišnešiotą kūdikį namuose. Tėvai bandė teisintis nežinoję, jog jų dukra nėščia, tačiau tyrimas atskleidė, kad mergaitė daugiau nei metus nebuvo nuvedama pas gydytoją.

Kaltinimai išplėsti dar labiau – jiedu kaltinami šešiais vaiko nepriežiūros atvejais. Vienas jų susijęs su medicininės pagalbos nesuteikimu gimdančiai 11-metei, kiti – su jų penkių bendrų vaikų (2, 4, 6, 7 ir 9 metų) nepriežiūra.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Vaikai gyveno apgailėtinomis sąlygomis“, – teigiama teismo dokumentuose. Pareigūnų duomenimis, mažamečiai buvo laikomi aplinkoje, kurioje buvo šunų išmatų, o patys vaikai – be drabužių.

Rugpjūčio pabaigoje visi šeši vaikai buvo paimti iš šeimos namų. Už kiekvieną kaltinamąjį teismas nustatė 100 tūkst. JAV dolerių užstatą.

REKLAMA

„Už kiekvieną iš abiem kaltinamiesiems pateiktų kaltinimų gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos“, – pabrėžė prokurorė J. Hutson.

Dabar byla pasipildė naujais kaltinimais – kaltinimai pateikti ir mergaitės močiutei, kurios pavardė oficialiai neskelbiama. Anot prokurorų, ji žinojo apie mergaitės nepriežiūrą, tačiau nesiėmė veiksmų, kad ją apsaugotų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų