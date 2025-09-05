11-metė namuose pagimdė kūdikį: išgirdus, kas tėvas, šokiruoti liko net specialistai

Pareigūnai šią bylą vadina viena rimčiausių vaikų išnaudojimo istorijų regione per visą istoriją, rašoma nbcnews.com.
Prievartavo savo podukrą
Teismo dokumentuose rašoma, kad 34 metų Dustinas Walkeris apkaltintas jaunesnio nei 12 metų vaiko seksualine prievarta. Tyrimas parodė, kad laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 16 d. jis prievartavo savo podukrą, dėl ko ši pagimdė kūdikį.
DNR tyrimo išvados, kurias gavo Muskogee apygardos prokuratūra, parodė, kad jo genetinis profilis 99,9 proc. atitiko kūdikio tėvo DNR.
Kartu su juo sulaikyta ir mergaitės motina – 33 metų Cherie Walker. Jai pateikti kaltinimai dėl sąlygų vaikų seksualinei prievartos sudarymo.
„Tai viena rimčiausių, jei ne pati rimčiausia, vaikų seksualinės prievartos ir nepriežiūros byla, kurią kada nors esu nagrinėjusi“, – pareiškime teigė Muskogee apygardos prokuroro padėjėja Janet Hutson.
Mergaitė pagimdė neišnešiotą kūdikį namuose
Iš pradžių porai buvo pateikti kaltinimai dėl vaiko nepriežiūros, kai rugpjūčio 16 d. mergaitė pagimdė neišnešiotą kūdikį namuose. Tėvai bandė teisintis nežinoję, jog jų dukra nėščia, tačiau tyrimas atskleidė, kad mergaitė daugiau nei metus nebuvo nuvedama pas gydytoją.
Kaltinimai išplėsti dar labiau – jiedu kaltinami šešiais vaiko nepriežiūros atvejais. Vienas jų susijęs su medicininės pagalbos nesuteikimu gimdančiai 11-metei, kiti – su jų penkių bendrų vaikų (2, 4, 6, 7 ir 9 metų) nepriežiūra.
„Vaikai gyveno apgailėtinomis sąlygomis“, – teigiama teismo dokumentuose. Pareigūnų duomenimis, mažamečiai buvo laikomi aplinkoje, kurioje buvo šunų išmatų, o patys vaikai – be drabužių.
Rugpjūčio pabaigoje visi šeši vaikai buvo paimti iš šeimos namų. Už kiekvieną kaltinamąjį teismas nustatė 100 tūkst. JAV dolerių užstatą.
„Už kiekvieną iš abiem kaltinamiesiems pateiktų kaltinimų gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos“, – pabrėžė prokurorė J. Hutson.
Dabar byla pasipildė naujais kaltinimais – kaltinimai pateikti ir mergaitės močiutei, kurios pavardė oficialiai neskelbiama. Anot prokurorų, ji žinojo apie mergaitės nepriežiūrą, tačiau nesiėmė veiksmų, kad ją apsaugotų.
