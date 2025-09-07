Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Šeima

Žaisdamas populiarų žaidimą 11-metis buvo nužudytas: įspėja visus tėvus

2025-09-07 17:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 17:50

Teksase žiauriai nužudytas 11-metis moksleivis – žaidžiant populiarų žaidimą, jis buvo nušautas, bandydamas pabėgti.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Teksase žiauriai nužudytas 11-metis moksleivis – žaidžiant populiarų žaidimą, jis buvo nušautas, bandydamas pabėgti.

Šis žaidimas, linksminęs vaikus visame pasaulyje, savaitgalį Teksase baigėsi mirtimi. 11 metų berniukas Julianas Guzmanas su draugais žaidė vadinamąjį „ding dong dash“ – „pasibelsk ir pabėk“ – Rytų Hjustone, kai įvyko šaudynės.

Žaidžiant populiarų žaidimą nušautas 11-metis

Apie 23 valandą vaikas pasibeldė į namo Racine gatvėje duris, mėgino pabėgti, tačiau kažkas jį pradėjo persekioti ir šovė jam į nugarą, rašoma mirror.co.uk.

Pasak vietos policijos, berniukas patyrė kelias šautines žaizdas ir buvo skubiai nugabentas į ligoninę jau kritinės būklės. Kitą dieną, rugpjūčio 31-ąją, medikai konstatavo jo mirtį.

Įtariamasis šaulys negalės teisintis savigyna, nes berniukas jau nebuvo arti jo namo, kai buvo nušautas.

Hjustono policijos seržantas Michaelis Cassas CNN sakė: „Labiausiai tikėtina, kad bus pateikti kaltinimai dėl nužudymo.“

Pavojingas žaidimas ne kartą baigėsi mirtimi

„Ding dong dash“ – labai paplitęs pokštas, kai vaikai pasibeldžia ar paskambina į duris, o tada kuo greičiau pabėga.

Jungtinėje Karalystėje jis žinomas kaip „knock and run“ („pasibelsk ir pabėk“). Įvairūs šio žaidimo pavadinimai yra žinomi visame pasaulyje.

Pastaruoju metu pokštas atgijo per „TikTok“, kur tapo populiariu, nors ir labai erzina namų savininkus.

Vis tik ši istorija nėra pirmas atvejis Teksas, kai toks pokštas baigėsi mirtimi. 2025 m. gegužę Virdžinijoje 18-metis buvo nužudytas, kai filmavo save atliekantį šį triuką; šaulys buvo apkaltintas antrojo laipsnio žmogžudyste.

2020 m. vienas vyras vijosi tris paauglius, kurie pabėgo pasibeldę į jo duris – persekiojimo metu jis automobiliu rėžėsi į jų automobilį, visi trys paaugliai žuvo. Už tai vyras buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos be galimybės būti paleistam lygtinai.

JAV valdžios institucijos jau kurį laiką bando atgrasyti vaikus nuo šio pokšto, pabrėždamos, kad tai gali baigtis liūdnai.

