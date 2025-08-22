Atsistatydinusią Venslovaitienę „Žalgiryje“ pakeitė laikinas vadovas

Dalininkų balsavimu (8 už; 6 prieš) nutarta, jog laikinai eiti klubo direktoriaus pareigas paskirtas vienas iš klubo steigėjų Mindaugas Kasperūnas.
Taip pat nutarta, jog bus skelbiamas konkursas klubo direktoriaus pareigoms užimti.
V. Venslovaitienė iš savo pareigų pasitraukė po to, kai pasinaudojo 15 metų senumo sutartimi ir perėmė Eleonoros Kasperūnienės dalį, tuo tarpu ištikimiausi „Žalgirio“ sirgaliai surengė ne vieną protesto akciją prieš komandos vyriausiąjį trenerį Vladimirą Čeburiną ir V. Venslovaitienę.
M. Kasperūnas „Žalgirio“ direktoriaus pareigas ėjo 2009 m., kai klubas sirgalių iniciatyva buvo gelbėjamas nuo išnykimo.
