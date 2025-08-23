Lietuvos merginų komanda – PJČ finale

Merginos rungtį įveikė per 3 min. 44,42 sek. ir atrankoje buvo septintos. Geriausią rezultatą atrankoje užfiksavo Jungtinių Amerikos Valstijų merginos – 3 min. 39,38 sek.
Lietuvos merginų estafetės 4 x 100 m laisvu stiliumi rekordas – 3 min. 44,01 sek. – buvo pasiektas 2023 m. pasaulio jaunimo čempionate Netanijoje (Izraelis).
Merginos finale pasirodys 19.26 val., tiesiogiai jų pasirodymą stebėti padės „Eurovision Sport“.
