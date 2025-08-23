Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Lietuvos merginų komanda – PJČ finale

2025-08-23 13:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 13:00

Priešpaskutinę pasaulio jaunimo čempionato Otopenyje (Ruminija) dieną estafetės 4 x 100 m laisvu stiliumi Lietuvos komanda (Sylvia Statkevičius, Ieva Jurkūnaitė, Ieva Visockaitė ir Smiltė Plytnykaitė) pateko į rungties finalą.

Lietuvos merginų komanda | Organizatorių nuotr.

Priešpaskutinę pasaulio jaunimo čempionato Otopenyje (Ruminija) dieną estafetės 4 x 100 m laisvu stiliumi Lietuvos komanda (Sylvia Statkevičius, Ieva Jurkūnaitė, Ieva Visockaitė ir Smiltė Plytnykaitė) pateko į rungties finalą.

REKLAMA
0

Merginos rungtį įveikė per 3 min. 44,42 sek. ir atrankoje buvo septintos. Geriausią rezultatą atrankoje užfiksavo Jungtinių Amerikos Valstijų merginos – 3 min. 39,38 sek.

Lietuvos merginų estafetės 4 x 100 m laisvu stiliumi rekordas – 3 min. 44,01 sek. – buvo pasiektas 2023 m. pasaulio jaunimo čempionate Netanijoje (Izraelis).

Merginos finale pasirodys 19.26 val., tiesiogiai jų pasirodymą stebėti padės „Eurovision Sport“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sylvia Statkevičius, Ieva Jurkūnaitė, Ieva Visockaitė, Ieva Nainytė | „Stop“ kadras
Pirma pasaulio jaunimo plaukimo čempionato diena: Lietuvos rekordai ir finalai
Sylvia Statkevičius, Ieva Jurkūnaitė, Ieva Nainytė ir Ieva Visockaitė | Dariaus Kibirkščio nuotr.
Lietuvos merginų komanda „įplaukė“ į pasaulio jaunimo čempionato finalą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų