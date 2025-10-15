Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Griežto Šaro žinutė sirgaliams: „Skanduoti apie mafiją nevertėtų“

2025-10-15 09:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 09:30

Eurolygoje Stambulo „Fenerbahče“ ekipa 69:93 nusileido Dubajaus „Dubai“ klubui ir įsirašė trečiąjį pralaimėjimą per keturis mačus.

Š.Jasikevičius pasiuntė žinutę sirgaliams (Euroleague.net)

Eurolygoje Stambulo „Fenerbahče“ ekipa 69:93 nusileido Dubajaus „Dubai“ klubui ir įsirašė trečiąjį pralaimėjimą per keturis mačus.

REKLAMA
0

Po pralaimėjimo Stambulo ekipos vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius atsiprašė komandos gerbėjų.

„Visų pirma, reikia atsiprašyti gerbėjų. Tai nėra žaidimą, kurį turėtų demonstruoti „Fenerbahče“. Turime problemų ir kaip jau sakiau per ilgąją pertrauką, viskas yra gana blogai“, – teigė Š.Jasikevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Š.Jasikevičius pakomentavo momentą, kai Wade’as Baldwinas užsidirbo techninę pražangą bei sirgalių reakciją.

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu po tokių rungtynių kalbėsime apie teisėjus, tik užtrauksime sau gėdą. Žinome, kad Baldwinas yra emocionalus vyrukas ir padarė didelius žingsnius į priekį, kad tai kontroliuotų. Aišku, jam tai nebuvo geriausias momentas. Esu ramus dėl jo emocijų, tiesiog tiek jam, tiek komandai buvo prasta diena.

REKLAMA

Vis tik noriu pasakyti mūsų sirgaliams, kad nėra teisinga skanduoti, jog Eurolyga yra mafija, kai esame Eurolygos čempionai. Mafijos nebuvo, kai žaidėme gerai. Turime dirbti ties savo dalykais. Du mėnesius kalbu apie fiziškumą. Nekalbėsiu apie teisėjavimą, nes šiandien buvome tiesiog sunaikinti“, – kalbėjo strategas.

Dvigubą Eurolygos savaitę „Fenerbahče“ užbaigs rungtynėmis namie su Miuncheno „Bayern“ komanda.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų