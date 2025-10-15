Griežto Šaro žinutė sirgaliams: „Skanduoti apie mafiją nevertėtų“

Po pralaimėjimo Stambulo ekipos vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius atsiprašė komandos gerbėjų.
„Visų pirma, reikia atsiprašyti gerbėjų. Tai nėra žaidimą, kurį turėtų demonstruoti „Fenerbahče“. Turime problemų ir kaip jau sakiau per ilgąją pertrauką, viskas yra gana blogai“, – teigė Š.Jasikevičius.
Š.Jasikevičius pakomentavo momentą, kai Wade’as Baldwinas užsidirbo techninę pražangą bei sirgalių reakciją.
„Jeigu po tokių rungtynių kalbėsime apie teisėjus, tik užtrauksime sau gėdą. Žinome, kad Baldwinas yra emocionalus vyrukas ir padarė didelius žingsnius į priekį, kad tai kontroliuotų. Aišku, jam tai nebuvo geriausias momentas. Esu ramus dėl jo emocijų, tiesiog tiek jam, tiek komandai buvo prasta diena.
Vis tik noriu pasakyti mūsų sirgaliams, kad nėra teisinga skanduoti, jog Eurolyga yra mafija, kai esame Eurolygos čempionai. Mafijos nebuvo, kai žaidėme gerai. Turime dirbti ties savo dalykais. Du mėnesius kalbu apie fiziškumą. Nekalbėsiu apie teisėjavimą, nes šiandien buvome tiesiog sunaikinti“, – kalbėjo strategas.
Dvigubą Eurolygos savaitę „Fenerbahče“ užbaigs rungtynėmis namie su Miuncheno „Bayern“ komanda.
