Atviras Motiejūnas: „6 mėnesiai ant suolo priminė, kiek man reiškia krepšinis“

„Buvo daug bangavimų, kas visiškai suprantama – naujasis treneris turėjo tik dvi treniruotes, kad pradėtų diegti savo sistemą. Svarbiausia, kad išlikome vieningi, rodėme charakterį ir sugebėjome iškovoti pergalę pirmajame namų mače“, – po rungtynių sakė lietuvis.
Donatas Motiejūnas šeimininkams Belgrade per 20 minučių pelnė 13 taškų (4/6 dvit., 1/1 trit., 2/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, 2 – perėmė, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, provokavo 5 pražangas, 2 sykius prasižengė ir rinko 19 naudingumo balų.
Iš Monako bent trims mėnesiams į „Crvena Zvezda“ komandą paskolintas centras pirmuose dviejuose mačuose fiksuoja įspūdingus rodiklius – vidutiniškai pelno po 13 taškų ir renka 19 naudingumo balų.
„Vienas iš mano tikslų – palaikyti energiją. Šeši mėnesiai ant suolo priminė, kiek man iš tiesų reiškia krepšinis. Visą karjerą atiduodu širdį ir sielą savo komandai, tą patį darysiu ir čia“, – pabrėžė D. Motiejūnas.
Rungtynes Belgrado krepšininkai laimėjo 88:79, tai buvo pirmas pralaimėjimas „Žalgirio“ komandai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!