Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Atviras Motiejūnas: „6 mėnesiai ant suolo priminė, kiek man reiškia krepšinis“

2025-10-15 09:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-15 09:48

„Kauno“ Žalgiris patyrė pirmąją nesėkmę Eurolygoje, o vienu iš pagrindinių to faktoriumi tapo Belgrado „Crvena Zvezda“ lietuvis Donatas Motiejūnas.

Donatas Motiejūnas (nuotr. SCANPIX)
11

„Kauno“ Žalgiris patyrė pirmąją nesėkmę Eurolygoje, o vienu iš pagrindinių to faktoriumi tapo Belgrado „Crvena Zvezda“ lietuvis Donatas Motiejūnas.

1

„Buvo daug bangavimų, kas visiškai suprantama – naujasis treneris turėjo tik dvi treniruotes, kad pradėtų diegti savo sistemą. Svarbiausia, kad išlikome vieningi, rodėme charakterį ir sugebėjome iškovoti pergalę pirmajame namų mače“, – po rungtynių sakė lietuvis.

Donatas Motiejūnas šeimininkams Belgrade per 20 minučių pelnė 13 taškų (4/6 dvit., 1/1 trit., 2/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, 2 – perėmė, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, provokavo 5 pražangas, 2 sykius prasižengė ir rinko 19 naudingumo balų.

Iš Monako bent trims mėnesiams į „Crvena Zvezda“ komandą paskolintas centras pirmuose dviejuose mačuose fiksuoja įspūdingus rodiklius – vidutiniškai pelno po 13 taškų ir renka 19 naudingumo balų.

„Vienas iš mano tikslų – palaikyti energiją. Šeši mėnesiai ant suolo priminė, kiek man iš tiesų reiškia krepšinis. Visą karjerą atiduodu širdį ir sielą savo komandai, tą patį darysiu ir čia“, – pabrėžė D. Motiejūnas. 

Rungtynes Belgrado krepšininkai laimėjo 88:79, tai buvo pirmas pralaimėjimas „Žalgirio“ komandai.

„Žalgirio“ žaidėjų vertinimai: kas tempė komandą, o kam teko rašyti dvejetą?
Pirmas smūgis: „Žalgiris“ neatsilaikė Belgrado pragare (138)
Motiejūnas pergalingai startavo „Crvena Zvezda“ gretose – įveikė Jasikevičiaus auklėtinius

