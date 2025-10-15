Žalgirio žaidėjų vertinimai po nesėkmingo mačo Belgrade: kas užstrigo, o kas žibėjo?

Nors susitikimą kauniečiai pradėjo solidžiai, tačiau vėliau serbų klubo fiziškumas išmušė žalgiriečius iš savojo ritmo ir iniciatyvą perėmę Saša Obradovičiaus auklėtiniai šventė pergalę.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą šiame mače ir įvertino jį pažymiais.
#1 Nigelas Williamsas-Gossas (23 min., 11 tšk., 6 atk. kam., 2 rez. per., 4 per. kam., 3 kld., 9 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Nors galiausiai amerikiečiui pavyko susirinkti visai padorią statistiką, tačiau jo pasirodymas nebuvo itin kokybiškas. Ypatingai trūko geresnio užsibaigimo vidutinėje distancijoje. Metimai, kurie krito per pirmus kelis mačus, Belgrade tiesiog skriejo pro šalį. Vėliau gynėjas strigo ties kieta varžovų gynyba, tačiau ir pats prie savojo krepšio atliko nemažai gerų dalykų. Jo dydis leido pristabdyti C.Millerį-McIntyre’ą, o geras situacijų skaitymas padėjo perimti net 4 kamuolius. Vis tik tokiose klampiose rungtynėse norėtųsi brandesnio šio gynėjo žaidimo.
#3 Sylvainas Francisco (30 min., 13 tšk., 4 atk. kam., 7 rez. per., 2 per. kam., 3 kld., 17 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Pirmoji rungtynių pusė prancūzui buvo tiesiog tobula ir už ją būtų galima rašyti itin aukštą įvertinimą. Gynėjas buvo itin aktyvus ir tiek pat sėkmingai atakavo krepšį, tiek skirstė kamuolius komandos draugams. Vis tik tai buvo vakaras, kai S.Francisco taikiklis buvo nusimušęs ir netgi turėdamas geras progas gynėjas pataikė vos 1 tritaškį iš 8. Didžiausia problema buvo netgi ne tai, o kiek žalgirietis kentėjo gynyboje. Jį nuolat atakavo J.Nwora ir būtent šio žaidėjo pasirodymas ketvirtajame kėlinyje nulaužė rungtynes.
#7 Mosesas Wrightas (17 min., 9 tšk., 2 atk. kam., 1 per. kam., 7 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Neblogai rungtynes pradėjo ir M.Wrightas, kuris mačo pradžioje vėl buvo išnaudojamas „2 prieš 2“ situacijose. Keliskart aukštaūgis buvo arti ir „2 plius 1“ epizodų, tačiau vis pritrūkdavo šiek tiek tikslumo. Po pertraukos vis tik kamuolys centro nepasiekdavo, o gynyboje žalgirietis buvo pažeidžiamas. T.Masiulis pyko ant auklėtinio ir dėl nėjimo į pagalbas, kur tai reikėjo daryti, ir dėl pasimetimo „2 prieš 2“ situacijose. Energijos M.Wrightas nestokoja, bet tai vis dar reikia nukreipti produktyvia linkme.
#10 Ąžuolas Tubelis (15 min., 1 tšk., 2 atk. kam., 1 rez. per., 1 blk., 3 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Šįkart puolėjas buvo tiesiog nepastebimas. Po sykį jam pavyko išprovokuoti pražangą bei blokuoti varžovo metimą. Vis tik į krepšį žalgirietis praktiškai nežiūrėjo ir specialių derinių jam neišvydome. Antras rungtynes iš eilės Ą.Tubelis žaidžia tik „ketvirtu numeriu“ ir įžvelgti jo pliusus Eurolygoje būtent šioje pozicijoje yra gana sudėtinga.
#12 Maodo Lo (24 min., 14 tšk., 2 atk. kam., 1 per. kam., 5 kld., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Vokiečio tritaškiai užkūrė „Žalgirio“ žaidimą antroje mačo pusėje ir būtent jo individualus meistriškumas patraukė kauniečius į priekį. Metimai po driblingo yra stiprioji M.Lo pusė, tačiau galiausiai ir jis buvo pristabdytas. Sykį vokietis sužingsniavo, o vėliau kieta ir fiziška oponentų gynyba tiesiog surakino žalgiriečių atakas ir patį M.Lo. Prastas kamuolio judėjimas buvo viena iš problemų ketvirtajame kėlinyje ir būtent vokietis net keliskart sutriko prieš agresyvią varžovų gynybą.
#14 Dustinas Sleva (14 min., 2 tšk., 1 atk. kam., 1 per. kam., -4 naud. bal.). Įvertinimas – 2.
Tokie yra Eurolygos augimo skausmai ir tikėtis stabilaus D.Slevos žaidimo galbūt buvo ir šiek tiek naivu. Po fantastiškų rungtynių praėjusią savaitę, šįkart amerikietis jau buvo nepanašus į save. Galbūt prie to prisidėjo ir pragariška atmosfera Belgrade, kas jam buvo irgi nauja patirtis. Aukštaūgis nors ir demonstravo kovingumą, tačiau jo metimai skriejo pro šalį, o ir gynyboje gintis perimetre sekėsi sunkiai. Tokiose rungtynėse tolimi priekinės linijos žaidėjo metimai galėjo stipriai padėti komandai prieš varžovų agresyvią gynybą.
#15 Laurynas Birutis (20 min., 8 tšk., 3 atk. kam., 2 rez. per., 3 kld., 5 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
T.Masiulis daug rotavo savo centrais, tačiau nei vienas iš jų po pertraukos taip ir neįsijungė į žaidimą. Per pirmuosius du kėlinius L.Biručio žaidimas tikrai džiugino. Matėme jį skirstantį kamuolį „shortollo“ situacijose bei gerai kovojantį dėl kamuolių. Antroje mačo dalyje aukštaūgis tiesiog sutriko ir pasipylė klaidos, o sprendimai buvo itin neužtikrinti. Problemų buvo ir gynyboje, kur D.Motiejūnas tapo viena iš didžiausių Kauno ekipos problemų.
#51 Arnas Butkevičius (25 min., 14 tšk., 4 atk. kam., 1 per. kam., 1 kld., 17 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Geriausias Kauno komandos žaidėjas Belgrado pragare buvo A.Butkevičius, kuris savąsias užduotis atliko pagirtinai. Būtent šis puolėjas į kontaktą atsakė kontaktu ir buvo sunkiausiai atakuojamas žalgirietis „1 prieš 1“. Savųjų progų A.Butkevičius sulaukė ir puolime, kur rinko taškus tranzicijoje, bei realizavo du tolimus metimus iš statinių padėčių. Savo darbą puolėjas padarė pagirtinai ir jokių priekaištų jam po šio pasirodymo nėra.
#91 Deividas Sirvydis (6 min., 2 tšk., 1 rez. per., 1 per. kam., 1 kld., 1 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
Trumpa puolėjo atkarpa, per kurią D.Sirvydis suspėjo pasižymėti vienu tiksliu dvitaškiu. Pora progų žalgirietis turėjo ir tolimiems metimams, tačiau jie neįkrito, o gynyboje „Crvena Zvezda“ buvo uždėjusį taikinį šiam Kauno komandos žaidėjui ant nugaros ir iškart pabandė atakuoti. Po pertraukos T.Masiulis rotaciją sutraukė ir D.Sirvydis daugiau šansų pasirodyti negavo.
#92 Edgaras Ulanovas (27 min., 5 tšk., 1 atk. kam., 3 rez. per., 6 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Kapitonas turėjo pora savo momentų šiame mače, kai išprovokavo pražangą ir rinko taškus baudomis bei pataikė iš trijų taškų zonos. Vis tik daugiau kažkuo E.Ulanovas neišsiskyrė, o jo žaidimo nugara į krepšį praktiškai nematėme. „Žalgiris“ taikėsi prie varžovų ir sumažino penketuką, tad puolėjas stūmėsi į „ketvirtą poziciją“, o iš ten duoti daugiau naudos neįstengė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!