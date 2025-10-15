„Žalgirio“ baudėjo replika: Williamsas-Gossas klydo

24 taškus pelnęs ir 34 naudingumo balus surinkęs Jordanas Nwora buvo sužavėtas atmosfera ir pasakė, kad Nigelas Williamsas-Gossas klydo, kuris prieš rungtynes sakė, jog Belgrado „Partizan“ aistruoliai sukuria geresnę atmosferą nei „Crvena Zvezda“ sirgaliai.
„Atmosfera arenoje buvo beprotiška. Williamsas-Gossas sakė, kad prieš „Partizan“ sirgalius yra beprotiškiau, bet jis klydo. Tokios atmosferos nemačiau seniai, nuo vidurinės mokyklos laikų. Man patiko rungtyniauti tokioje atmosferoje“, – sakė ameriketis.
Dvigubos savaitės kovas „Crvena Zvezda“ užbaigs maču namie su Madrido „Real“.
