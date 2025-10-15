Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgirio“ baudėjo replika: Williamsas-Gossas klydo

2025-10-15 11:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 11:12

Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipa 88:79 nugalėjo Kauno „Žalgirį“ ir Eurolygoje įsirašė antrąją pergalę.

11

Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipa 88:79 nugalėjo Kauno „Žalgirį“ ir Eurolygoje įsirašė antrąją pergalę.

REKLAMA
0

24 taškus pelnęs ir 34 naudingumo balus surinkęs Jordanas Nwora buvo sužavėtas atmosfera ir pasakė, kad Nigelas Williamsas-Gossas klydo, kuris prieš rungtynes sakė, jog Belgrado „Partizan“ aistruoliai sukuria geresnę atmosferą nei „Crvena Zvezda“ sirgaliai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Belgrado karštis: „Žalgiris“ – „Crvena Zvezda“
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Belgrado karštis: „Žalgiris“ – „Crvena Zvezda“

„Atmosfera arenoje buvo beprotiška. Williamsas-Gossas sakė, kad prieš „Partizan“ sirgalius yra beprotiškiau, bet jis klydo. Tokios atmosferos nemačiau seniai, nuo vidurinės mokyklos laikų. Man patiko rungtyniauti tokioje atmosferoje“, – sakė ameriketis.

Dvigubos savaitės kovas „Crvena Zvezda“ užbaigs maču namie su Madrido „Real“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų