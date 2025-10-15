Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Dubajaus „Dubai“ po pergalės prieš „Fenerbahče“ pratęsė sutartį su treneriu Jurica Golemaco iki 2028 metų

2025-10-15 12:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 12:12

Eurolygos debiutantė Dubajaus „Dubai“ iškovojo įspūdingą pirmą pergalę išvykoje prieš titulą ginančią Stambulo „Fenerbahče“, o po jos pranešė apie pratęstą kontraktą su vyr. treneriu Jurica Golemacu.

J.Golemacas užsibus Dubajuje (Foto: „Dubai“)

Eurolygos debiutantė Dubajaus „Dubai“ iškovojo įspūdingą pirmą pergalę išvykoje prieš titulą ginančią Stambulo „Fenerbahče“, o po jos pranešė apie pratęstą kontraktą su vyr. treneriu Jurica Golemacu.

REKLAMA
0

Oficialiai pranešta, kad su slovėnu nauja sutartis galios iki 2028 m. Žinia žaidėjams buvo paskelbta rūbinėje iškart po laimėjimo Stambule.

Iki šiol sutartis su 48-erių specialistu galiojo iki 2026 m.

J.Golemacas naują projektą Dubajuje pradėjo 2024 m., kai atvyko iš Eilato „Hapoel“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų