Dubajaus „Dubai“ po pergalės prieš „Fenerbahče“ pratęsė sutartį su treneriu Jurica Golemaco iki 2028 metų

Oficialiai pranešta, kad su slovėnu nauja sutartis galios iki 2028 m. Žinia žaidėjams buvo paskelbta rūbinėje iškart po laimėjimo Stambule.
Two more years of belief. Two more years of building. Coach Jurica is staying till 2028! 📝🔥 pic.twitter.com/BbqVrPDfdw— Dubai Basketball (@dubaibasket) October 15, 2025
Iki šiol sutartis su 48-erių specialistu galiojo iki 2026 m.
J.Golemacas naują projektą Dubajuje pradėjo 2024 m., kai atvyko iš Eilato „Hapoel“.
