„Fenerbahče“ siekia pratęsti kontraktą su Šaru

Trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje „Fenerbahče“ prezidentas Sadettinas Saranas teigė, kad darys viską, jog pratęstų kontraktą su Šaru.
49-erių specialistas prie „Fenerbahče“ vairo stojo įsibėgėjus 2023–2024 m. sezonui, o pernai ne tik laimėjo Eurolygą, bet ir Turkijos lygą bei taurę.
Šiemet Eurolygoje „Fenerbahče“ startavo 1 pergale ir 3 pralaimėjimais.
Dabartinis lietuvio kontraktas su klubu baigsis artėjančią vasarą.
