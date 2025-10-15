Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Fenerbahče“ siekia pratęsti kontraktą su Šaru

2025-10-15 13:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 13:28

Eurolygos titulą ginantys Stambulo „Fenerbahče“ sunkiai pradėjo sezoną, bet tai nesumažino klubo vadovų pagarbos vyr. treneriui Šarūnui Jasikevičiui.

Š.Jasikevičius ir toliau matomas prie Eurolygos čempionų vairo (BNS nuotr.)

Eurolygos titulą ginantys Stambulo „Fenerbahče" sunkiai pradėjo sezoną, bet tai nesumažino klubo vadovų pagarbos vyr. treneriui Šarūnui Jasikevičiui.

0

Trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje „Fenerbahče“ prezidentas Sadettinas Saranas teigė, kad darys viską, jog pratęstų kontraktą su Šaru.

49-erių specialistas prie „Fenerbahče“ vairo stojo įsibėgėjus 2023–2024 m. sezonui, o pernai ne tik laimėjo Eurolygą, bet ir Turkijos lygą bei taurę.

Šiemet Eurolygoje „Fenerbahče“ startavo 1 pergale ir 3 pralaimėjimais.

Dabartinis lietuvio kontraktas su klubu baigsis artėjančią vasarą.

