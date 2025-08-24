Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Paaiškėjo Graikijos rinktinė dvyliktukas

2025-08-24 23:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 23:32

Graikijos rinktinė paskelbė galutinį dvyliktuką artėjančiam Europos čempionatui.

Giannis Antetokounmpo | Scanpix nuotr.

Graikijos rinktinė paskelbė galutinį dvyliktuką artėjančiam Europos čempionatui.

0

Rugpjūčio 27-ąją startuosiantį čempionatą Graikija pradės C grupėje, kartu su Ispanija, Italija, Sakartvelu, Bosnija ir Hercegovina bei šeimininku Kipru.

Graikijos rinktinės sudėtis: Kostas Papanikolaou, Giannoulis Larentzakis, Kostas Antetokounmpo, Tyleris Dorsey, Kostas Sloukas, Konstantinos Mitoglou, Panagiotis Kalaitzakis, Vasilis Toliopoulos, Alexandras Samodurovas, Giannis Antetokounmpo, Dimitris Katsivelis ir Thanasis Antetokounmpo.

