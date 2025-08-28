Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Radzevičius įvertino debiutą Europos čempionate ir rinktinės atmosferą

2025-08-28 17:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 17:18

Lietuvos rinktinė tęsia kovas Europos čempionate – antrajame ture lauks akistata su Juodkalnija. Prieš šias rungtynes Gytis Radzevičius pasidalijo mintimis apie varžovus, savo debiutą pirmenybėse bei asmenines ambicijas.

Radzevičius | BNS nuotr.

0

„Matėme, ką žaidėme patys, ką turime pataisyti, kažkiek prasidėjome per varžovų derinius. Komanda pavojinga. Aukštesnio lygio nei britai. Laukia nelengva kova.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rinktinė pavojinga, turinti vieną išreikštą lyderį Vučevičių, bet negalime nurašyti ir kitų. Turi ir gerų metikų, ir darančių juodą darbą. Allmanas yra jų natūralizuotas žaidėjas, pavojingas. Pavojinga rinktinė, bus sunku“, – sakė G. Radzevičius.

Debiutas Europos čempionate jam buvo ypatingas: „Kažkiek nepaprastos rungtynės, suprasti svarbą. Didelio jaudulio nebuvo, per tą laiką turėjome ilgą pasirengimą, čempionato labai laukėme, 6 savaites. Galvojome, kuo greičiau ateitų. Smagu, kad darbą nudirbome, liko mėgautis procesu.“

Atmosferą rinktinėje jis vadina ypatinga.

„Apskritai smagu, kiek laiko praėjo, visi susibičiuliavome, su šeima praleidau 10 kartų mažiau laiko nei su komanda. Pusryčiauji, pietauji, vakarieniauji ir dar kažkiek laiką leidi kartu. Labai smagi atmosfera, labai smagu čia būti. Tas geras ryšys už aikštelės persiduoda ir į aikštelę, nes vienas kitu pasitikime“, – sakė krepšininkas.

Apibūdindamas Rimą Kurtinaitį, G. Radzevičius pabrėžė, kad jo krepšinio filosofija nėra senamadiška.

„Nepasakyčiau, kad jis senamadiškas, patys matėte, kaip žaidžiame – greitą krepšinį. Visi stengiasi žaisti kuo greičiau. Nepasakyčiau, tai senas ar naujas krepšinis, arba laimi, arba nelaimi. Stengiamės agresyviai žaisti abejose aikštės pusėse“, – kalbėjo G. Radzevičius.

