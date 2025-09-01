„Maccabi“ susitarė su NBA naujokų biržoje nepakviestu aukštaūgiu iš Nigerijos

Šis su Izraelio ekipa pasirašė dviejų metų kontraktą.
23 metų 211 cm ūgio vidurio puolėjas praėjusius penkerius metus praleido NCAA lygoje, o šiemet atstovavo Toronto „Raptors“ ekipą NBA vasaros lygoje.
NBA naujokų biržoje aukštaūgis dalyvavo, tačiau pakviestas nebuvo.
NBA vasaros lygoje krepšininkas sužaidė tris rungtynes ir per vidutiniškai 4 minutes fiksavo 1,3 taško, 1 atkovoto kamuolio ir 0,7 blokuoto metimo vidurkius.
NCAA lygoje praeitą sezoną C. Omoruyi ant parketo vidutiniškai praleisdavo po 19 minučių, pelnydavo 7,9 taško, atkovodavo 6,5 kamuolio ir blokuodavo 1,1 metimo.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!