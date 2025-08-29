Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Mumbru praleis rungtynes prieš Lietuvą

2025-08-29 15:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 15:06

Vokietijos rinktinės vyriausiasis treneris Alexas Mumbru dėl sveikatos problemų negalės vadovauti komandai rungtynėse su Lietuva.

Alexas Mumbru | Organizatorių nuotr.

Vokietijos rinktinės vyriausiasis treneris Alexas Mumbru dėl sveikatos problemų negalės vadovauti komandai rungtynėse su Lietuva.

0

Tikėtina, kad praleis ir likusias grupės etapo dvikovas.

Rinktinės gydytojas Oliveris Putzas teigė, jog į Tamperę atvykęs specialistas buvo greitosios pagalbos automobiliu išvežtas į universitetinę ligoninę.

„Treneris jaučiasi geriau, juo rūpinasi Tamperės medikai. Prireikė laiko, kol būklė pagerėjo, dabar ji stabilizuojasi. Reikėjo numalšinti ūminį pilvo skausmą. Jei sveikata leis, jis galės prisijungti prie komandos, tačiau greičiausiai tai neįvyks Tamperėje“, – sakė gydytojas.

A. Mumbru į ligoninę pateko rugpjūčio 26 d. Jo auklėtiniai pirmame mače sutriuškino Juodkalniją 106:76, o trenerio vietą užėmė asistentas Alanas Ibrahimagičius.

