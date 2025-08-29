Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Į Jonavą grįžti turėjęs aukštaūgis neįveikė medicininio patikrinimo

2025-08-29 12:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-29 12:45

„Jonava“ buvo pasiekusi susitarimą su 2023–2024 sezone komandoje rungtyniavusiu puolėju Michaelu Hughesu, bet jis į Lietuvos krepšinio lygą (LKL) negrįš.

M.Hughesas antrą kartą LKL nežais („Betsafe-LKL“ nuotr.)

„Jonava“ buvo pasiekusi susitarimą su 2023–2024 sezone komandoje rungtyniavusiu puolėju Michaelu Hughesu, bet jis į Lietuvos krepšinio lygą (LKL) negrįš.

0

Klubas skelbia, kad amerikieties neįveikė medicininio patikrinimo, tad kontraktas su juo neįsigalios.

27 metų 203 cm ūgio vidurio puolėjas LKL per 22 minutes įmesdavo 11,3 taško, atkovodavo 5,7 kamuolio, atlikdavo 2,7 rezultatyvaus perdavimo, blokuodavo 1,7 varžovo metimo ir rinkdavo 17,1 naudingumo balų.

2024 m. sausio mėnesio pabaigoje po sėkmingos sezono pradžios jis persikėlė į Vokietiją, kur prisijungė prie Liudvigsburgo „MHP Riesen“ komandos. Vėliau M.Hughesas dar žaidė Argentinoje ir Japonijoje.

Atstovaudamas Šanono „United“ komandai M.Hughesas antroje pagal stiprumą Japonijos lygoje per 33 minutes pelnė 16,3 taško, atkovojo 13,5 kamuolio ir rinko 24,2 naudingumo balo.

Po išvykimo iš Jonavos komandos amerikietis Krepsinis.net interviu ne itin teigiamai atsiliepė apie tuometinį ekipos vyriausiąjį trenerį Virginijų Šeškų bei situaciją klube.

