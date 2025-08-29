Į Jonavą grįžti turėjęs aukštaūgis neįveikė medicininio patikrinimo

Klubas skelbia, kad amerikieties neįveikė medicininio patikrinimo, tad kontraktas su juo neįsigalios.
27 metų 203 cm ūgio vidurio puolėjas LKL per 22 minutes įmesdavo 11,3 taško, atkovodavo 5,7 kamuolio, atlikdavo 2,7 rezultatyvaus perdavimo, blokuodavo 1,7 varžovo metimo ir rinkdavo 17,1 naudingumo balų.
2024 m. sausio mėnesio pabaigoje po sėkmingos sezono pradžios jis persikėlė į Vokietiją, kur prisijungė prie Liudvigsburgo „MHP Riesen“ komandos. Vėliau M.Hughesas dar žaidė Argentinoje ir Japonijoje.
Atstovaudamas Šanono „United“ komandai M.Hughesas antroje pagal stiprumą Japonijos lygoje per 33 minutes pelnė 16,3 taško, atkovojo 13,5 kamuolio ir rinko 24,2 naudingumo balo.
Po išvykimo iš Jonavos komandos amerikietis Krepsinis.net interviu ne itin teigiamai atsiliepė apie tuometinį ekipos vyriausiąjį trenerį Virginijų Šeškų bei situaciją klube.
