Išsiskirianti Lietuvos varžovų rinktinė – vienintelė, kurioje nėra vietinių strategų

Vokietija pastaruoju metu yra Europos krepšinio elite: 2022 metais Europos čempionate užimta trečia vieta, vėliau laimėta Pasaulio taurė, o 2024 metų olimpiadoje vokiečiai liko per žingsnį nuo medalių.
Šių rezultatų vokiečiai pasiekė su Gordonu Herbertu priešakyje. Strategas treniravo Vokietiją nuo 2021 iki 2024 metų. Kanadiečiui tai tapo ir karjeros šuoliu, po kurio jis papildė Eurolygos klubą – Miuncheno „Bayern“. Kartu tai jį privertė tarti „sudie“ rinktinei ir koncentruotis į klubinį krepšinį po olimpiados. Vis tik galiausiai G.Herbertas perėmė Kanados rinktinę.
Tuo tarpu vokiečiai pernai ėmė ieškoti, kam patikėti rinktinės vairą. Ir pasirinko ispaną Alexą Mumbru.
„Ieškojome trenerio, kuris būtų alkanas, kompetentingas ir labai motyvuotas, spinduliuotų norą dirbti su komanda. Mumbru greitai mus tuo įtikino. Jis turėjo įspūdingą žaidėjo karjerą ir didelę sėkmę, įgijo patirties aukščiausiame Europos lygyje kaip treneris. Mūsų idėjos sutampa“, – 2024 m. rugpjūtį šnekėjo Vokietijos krepšinio federacijos prezidentas Ingo Weissas.
„Nenoriu keisti komandos chemijos, nes tai esminė mūsų sėkmės dalis“, – sakė pats ispanas.
Į Barselonos kilęs strategas pristatė ir savo štabą, kuris stipriai išsiskiria šiame Europos čempionato kontekste.
Peržiūrėjus visas 24 komandas, Vokietija yra vienintelė, kurios gretose nėra nė vieno trenerio iš šios šalies. Šiuo atveju omenyje turiu būtent žaidimą kuriančius strategus, neskaitant fizinio rengimo specialistų ar kineziterapeutų. Pas vokiečius dominuoja ispanai.
A.Mumbru į štabą pasikvietė Alberto Miranda. 47-erių specialistas kilęs iš Ispanijos, 2009 m. jis pabandė vyr. trenerio darbą vyrų krepšinyje, bet jame neužsibuvo. Ispanas šešerius metus atidavė moterų krepšiniui, bet nuo 2017-ųjų grįžo prie vyrų atšakos ir pastaruosius ketverius metus darbavosi Malagos „Unicaja“ štabe.
Roberto Molina – dar vienas ispanas trenerių štabe, labiau besiorientuojantis į individualų darbą su žaidėjais. Nuo 2018 m. jis dirbo su ispanų jaunimo rinktine ir tuo pat metu ketverius metus treniravo Bilbao „Surne“. Tuos pačius ketverius metus Bilbao vyr. treneriu buvo pats A.Mumbru. 2022 m. ispanas kėlėsi į Bambero ekipą.
Štabe yra ir vienas amerikietis – Randy Gregory. Jis karjerą pradėjo kaip studentų krepšinio administratorius Kentukyje, o nuo 2019 m. dirba Orlando „Magic“ štabe – asistentu ir vaizdo medžiagos koordinatoriumi. R.Gregory vokiečių štabe yra ne atsitiktinai – „Magic“ klube jis dirba su vokiečių atstovais Tristanu da Silva bei Franzy Wagneriu.
Dešinioji A.Mumbru ranka Vokietijos rinktinėje – Alanas Ibrahimagičius. Būtent jis pavadavo ispaną, kuomet atsidūręs ligoninėje jis praleido rungtynes su Juodkalnija ir Švedija. Gali būti, jog jam komandos vairas bus patikėtas ir mače su lietuviais. 47 metų A.Ibrahimagičius – Belgrade gimęs bosnių kilmės treneris, turintis ir Australijos pasą. Nepaisant šio daugiatautiškumo, jis Berlyne gyveno nuo 14 metų, čia žaidė jaunimo komandoje, vėliau bandė siekti karjeros vyrų krepšinyje, tačiau galiausiai ėmėsi trenerio darbo. Mentaliai jis jau vokietis, tačiau pagal kilmę – ne. A.Ibrahimagičius su G.Herbertu susipažino dar 2011 metais Berlyno ALBA gretose ir vėliau su juo susitiko vyrų rinktinėje. Nuo 2013 metų vyras dirbo su jaunimo rinktinėmis ir pagrindine vyrų komanda.
Pats 46-erių A.Mumbru – dar gana šviežias treneris, 2018 m. baigęs sportininko kelią ir ėmęsis šio darbo. Pirmą šansą jam suteikė komanda, kurioje jis praleido 9 metus kaip krepšininkas – „Surne“. Bilbao ekipoje jis dirbo ketverius metus, o nuo 2022-ųjų kėlėsi į Valensiją, iš kurios buvo atleistas 2024 m. balandį.
Apskritai Europos čempionate iš 24 komandų vyr. treneriais dirba 14 vietinių specialistų ir 10 užsieniečių arba turinčių antrą savo atstovaujamos šalies pasą.
Vokietijos rinktinės treneris A.Mumbru bus vienas iš naujausių paskirtų specialistų. Tarp penkių tokių yra ir lietuvis Rimas Kurtinaitis, vairą perėmęs pernai. Lietuvos rinktinės trenerių štabe, skirtingai nei būsimų oponentų, dirba vien vietiniai specialistai.
