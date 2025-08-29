M.Sajus kontroliniame mače buvo vienas lyderių prieš „Galatasaray“

Lietuvis kontroliniame mače buvo vienas lyderių, nors naujasis klubas 83:86 nusileido Stambulo „Galatasaray“.
M.Sajus surinko 15 taškų, 4 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius. Detalesnė statistika – nepateikiama.
Taip pat 15 taškų Izmiro klubui pelnė Davidas Efianayi (4 rez. perd.), 12 – Yannickas Franke (7 rez. perd.), 10 – Stanley Whittakeris (5 rez. perd.).
Stambulo klubui 18 taškų sumetė Fabianas White’as (6 atk. kam.), po 14 – Johnas Meeksas (6 atk. kam.) ir Jerome’as Robinsonas (6 atk. kam.), 11 – Bugrahanas Tunceras (4 rez. perd.), 10 – Muhsinas Yašaras (2 blokai).
„Galatasaray“ dar nepadėjo vėliau prie pasirengimo prisijungę Errickas McCollumas, Willas Cummingsas ir Jamesas Palmeris.
„Aliaga Petkim“ su M.Sajumi artėjantį sezoną varžysis tik Turkijos pirmenybėse, „Galatasaray“ žais ir FIBA Čempionų lygoje.
