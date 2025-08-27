16-mečių rinktinė – per žingsnį nuo A diviziono

Po pirmojo kėlinio lietuvės pirmavo 20:7, o po antrojo – 40:28. Po didžiosios pertraukos lietuvės išlaikė rungtynių kontrolę ir dar labiau padidino savo atotrūkį. Sužaidus 30 min. mūsiškės pirmavo 61:39.
Ketvirtajame kėlinyje lietuvės papildomų problemų sau nesusikūrė ir užtikrintai pelnė kelialapį į Senojo žemyno pusfinalį.
Pusfinalyje Lietuvos rinktinė jau ketvirtadienį susitiks su namuose žaidžiančiomis Turkijos krepšininkėmis. Kitame pusfinalyje rungsis Bulgarija ir Šveicarija.
Į A divizioną kelialapius pelnys trys geriausios čempionato rinktinės.
Visas čempionato rungtynes transliuoja FIBA „YouTube“ kanalas.
Lietuva: Gabija Galvanauskaitė 22 (17 at. kam., 28 n. b.), Urtė Gurevičiūtė 19, Viltė Peleckytė 11, Monika Dokšaitė 4, Eva Kavaliauskaitė 3 (6 rez. perd.), Eimantė Stepanavičiūtė 3, Barbora Prišmontaitė 2, Kotryna Grunkytė 5 (7 rez. perd.), Aušrinė Gaubytė 1.
Portugalija: Matilde Lopes 11, Beatriz Garcia, Ines Coelho 7.
