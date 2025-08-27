Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Kauno Žalgiris“ laimėjo Kauno derbį

2025-08-27 22:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 22:40

Atidėtose 20-ojo turo Lietuvos futbolo A lygos rungtynėse susigrūmė čmpionato lyderiai „Kauno Žalgiris“ bei Kauno rajono „Hegelmann“. Įvarčio deficitą likvidavę Eivino Černiausko auklėtiniai varžovus pranoko rezultatu 2:1 (0:0).

„Kauno Žalgiris“ | Klubo nuotr.

Atidėtose 20-ojo turo Lietuvos futbolo A lygos rungtynėse susigrūmė čmpionato lyderiai „Kauno Žalgiris“ bei Kauno rajono „Hegelmann“. Įvarčio deficitą likvidavę Eivino Černiausko auklėtiniai varžovus pranoko rezultatu 2:1 (0:0).

REKLAMA
0

Pirmame kėlinyje komandos aštrių epizodų sukūrė itin mažai, tiesa, galima išskirti, jog sužaidus kiek mažiau nei pusvalandį, Eduardas Jurjonas baudos aikštelėje surado Gratą Sirgėdą, pastarojo smūgis skriejo šalia vartų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo kėlinio pradžioje pasipylė įvarčiai – Leo Ribeiro pakėlė kampinį, po kurio sumaišties metu atšokusį kamuolį į vartus siuntė Donatas Kazlauskas, o vos po poros minčių taikliu smūgiu atsakė ir „Kauno Žalgiris“, kai E. Jurjonas griūdamas asistavo Amine‘ui Benchaibui, šis atakos smaigalyje buvo taiklus smūgiuodamas į tolimąjį vartų kampą.

REKLAMA
REKLAMA

67-ąją minutę puikų šansą pasižymėti turėjo Temuras Čogadze, tačiau iš apsisukimo buvo smūgiuojama šalia stačiakampio, o jau kitoje atakoje Vincentas Šarkauskas atrėmė dar vieną gruzino šūvį, tačiau šįkart atšokusį kamuolį į vartus siuntė Fedoras Černychas.

Po pergalingo atidėto 20-ojo turo mačo Lietuvos futbolo A lygoje „Kauno Žalgiris“ nutolo nuo artimiausių persekiotojų „Hegelmann“ – juos skiria 6 taškai, tačiau žaliai balti, savo sąskaitoje turintys 56 taškus, yra sužaidę rungtynėmis mažiau.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų