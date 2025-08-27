Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Matijus Remeikis sugrįžo į Lietuvą

2025-08-27 09:05
2025-08-27 09:05

Artėjant svarbiausioms sezono kovoms šalies vicečempionas Kauno rajono „Hegelmann“ papildė savo sudėtį naujoku. Prie komandos prisijungė Lietuvos nacionalinės rinktinės kandidatas, A lygos čempionas, LFF taurės ir LFF supertaurės laimėtojas Matijus Remeikis.

Matijus Remeikis | lff.lt nuotr.

0

22-ejų metų vidurio saugas yra ne kartą atstovavęs U17, U19 ir U-21 rinktinėms, o prieš dvejus metus debiutavo ir Edgaro Jankausko treniruojamoje komandoje. Iš viso Matijus reprezentacinėje šalies ekipoje sužaidė 4 rungtynes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusiame sezone mėlynai baltų naujokas praleido Bulgarijoje Plovdivo „Botev“ klube, bet šią vasarą abipusiu susitarimu sutartį nutraukė. Iš viso praėjusiame sezone M. Remeikis Bulgarijos lygoje 17 kartų pasirodė aikštėje, dar tris kartus lietuvis žaidė Bulgarijos taurėje ir šešis susitikimus – antroje Bulgarijos lygoje.

Į Bulgariją futbolininkas išvyko iš „Panevėžio“ klubo, su kuriuo 2023 metais tapo šalies čempionu. 2024 metų vasarį Bulgarijos ekipa išpirko futbolininko kontraktą iš Aukštaitijos klubo, tiesa, M. Remeikis kelis mėnesius atstovavo „Panevėžiui“ nuomos pagrindais

Savo karjeros A lygoje metu iš Alytaus kilęs futbolininkas sužaidė 74-erias rungtynes, per kurias pelnė įvartį bei atliko rezultatyvų perdavimą.

2023 metais geriausiu jaunu Lietuvos futbolininku išrinktas M. Remeikis pasidalino savo mintimis su fchegelmann.com svetaine.

„Esu dėkingas už galimybę prisijungti prie mėlynai baltų. Atstovauti šiam klubui man reiškia ne tik tobulėti asmeniškai, bet ir susipažinti su naujais žmonėmis, kurti ryšius, augti, mokytis bei padėti komandai siekti išsikeltų tikslų.

Buvo susidomėjimų ir iš kitų klubų, bet pasirinkau mėlynai baltus dėl to, kad matau kaip klubas auga ir vis kopia aukštyn, tad manau tai bus smagi ir gera patirtis“, – sakė M. Remeikis.

„Manau, jog esu sukaupęs šiek tiek patirties, tačiau niekada negana tobulėti, mokytis naujų dalykų bei semtis dar daugiau žinių .Tikiuosi, kad atnešiu naudos šiam klubui ir padėsiu siekti aukso šį sezoną. Šioje ekipoje matau save kaip kovojantį, stiprų ir siekiantį pergalių su nauja komanda“, – apie savo patirtį ir rolę komandoje kalbėjo naujokas.

Kalbėdamas apie A lygą ir šiandien laukiantį Kauno derbį, M. Remeikis teigė, jog tiki savo nauja komanda ir jos galimybėmis.

„A lygą stebėdavau tik tiek, kiek galėdava, bet manau jog turime šansus šį sezoną iškovoti auksą, tačiau viskas priklauso tik nuo pačios komandos.

Šiandien laukia tikrai svarbios rungtynės. Kauno derbyje dažniausiai krenta nemažai įvarčių, būna daug kovos, pergalė priklausys nuo pačios komandos, kuri tikrai turi galimybę laimėti šią dvikovą, tad to ir linkiu!“, – sakė FC „Hegelmann“ naujokas, kuris komandos gretose galės debiutuoti per artimiausias čempionato rungtynes.

