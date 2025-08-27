Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Šiaulių“ gretose – G lygą paliekantis krepšininkas

2025-08-27 09:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 09:07

Po to, kai Saulės miestą paliko medicininės apžiūros neįveikęs Cassiusas Stanley, „Šiaulių“ krepšinio klubas savo gretas papildė kitu krepšininku. Juo taps 25-erių 195 cm ūgio amerikietis Willas Richardsonas.

Willas Richardsonas | Organizatorių nuotr.

Po to, kai Saulės miestą paliko medicininės apžiūros neįveikęs Cassiusas Stanley, „Šiaulių" krepšinio klubas savo gretas papildė kitu krepšininku. Juo taps 25-erių 195 cm ūgio amerikietis Willas Richardsonas.

0

Pastaruosius dvejus metus gynėjas rungtyniavo NBA G lygoje, kur atstovavo Denverio „Nuggets“ dukterinei komandai – „Grand Rapids Gold“. 2024-2025 m. sezoną jis užbaigė rinkdamas 12 taškų, 3,6 atkovoto kamuolio ir 4,6 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šią vasarą Richardsonas išvyko į Kanadą, kur vietiniame čempionate su Vinipego „Sea Bears“ marškinėliais pasižymėjo 17,1 taško, 4,5 sugriebto kamuolio ir 5,3 rezultatyvaus perdavimo rodikliais.

„Tai labai universalus žaidėjas, galintis rungtyniauti nuo pirmos iki trečios pozicijos, – apie naujoką kalbėjo komandos vyr. treneris Darius Songaila. – Willas pasižymi geru žaidimo skaitymu, geba kurti progas komandos draugams, taip pat sėkmingai kovoja dėl atšokusių kamuolių. Jis turėtų užkamšyti likusias spragas komandoje.“

Paskutinius vidurinės mokyklos metus Richardsonas praleido „Oak Hill“ akademije. Ši programa laikoma viena geriausių JAV – kadaise ten rungtyniavo tokie žaidėjai kaip Kevinas Durantas ar Carmelo Anthony.

Vėliau gynėjas persikėlė į prestižinį Oregono universitetą, kur prieš profesionalaus krepšininko kelią žaidė penkerius metus. Paskutiniame sezone „Ducks“ komandoje amerikiečio vidurkiai siekė 11,9 taško, 3,7 atkovoto kamuolio ir 5,3 išdalinto perdavimo.

Universitete Richardsono komandos draugais buvo Bostono „Celtics“ atstovaujantis NBA čempionas ir praėjusio sezono geriausias šeštasis žaidėjas Paytonas Pritchardas bei išskirtinių duomenų Finikso „Suns“aukštaūgis Bolas Bolas.

„Šiaulių“ naujokas artimiausiu metu atvyks į Lietuvą ir prisijungs prie komandos, jau pradėjusios pasirengimo stovyklą.

Pirmąsias oficialias sezono rungtynes Saulės miesto ekipa sužais rugsėjo 21-ąją, kuomet pajūryje susitiks su lygos debiutantais „Gargždais“.

