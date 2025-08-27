Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

21-as Pirmos lygos turas: pabudusi „Atmosfera“ ir skambūs debiutai

2025-08-27 08:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 08:06

Pirmos lygos klubai naudojasi paskutinėmis dienomis, kad sustiprintų savo sudėtis finišo tiesiajai. 21-ajame ture solidžių papildymų sulaukė abu lygos lyderiai. Įdomybių netrūksta ir lentelės viduryje.

Mažeikių „Atmosfera“ | Klubo nuotr.

Pirmos lygos klubai naudojasi paskutinėmis dienomis, kad sustiprintų savo sudėtis finišo tiesiajai. 21-ajame ture solidžių papildymų sulaukė abu lygos lyderiai. Įdomybių netrūksta ir lentelės viduryje.

0

Prisikėlė. Mažeikių „Atmosferos“ futbolininkus galima vadinti persikūnijimo meistrais. Buvę vieni autsaiderių po vasaros atostogų grįžo su tokiu ryžtu ištaisyti padėtį, kad per mėnesį surinko daugiau taškų nei per visą pirmąjį čempionato ratą. Mariaus Šlutos auklėtiniai iš šešių mačų laimėjo penkis ir drauge su Tauragės „Tauru“ yra geriausia antrojo rato komanda. 21-ajame ture „Atmosfera“ 5:0 nepasigailėjo Vilniaus „Žalgirio“ dublerių ir šiems jau mina ant kulnų grumtynėse dėl 6-osios vietos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo stebėtiną spurtą tęsia ir Panevėžio „Ekranas“. Aukštaičiai, visai neseniai balansavę ant iškritimo iš lygos ribos, laimi jau trečiąsias rungtynes iš eilės. Įdomu, jog visos trys pergalės iškovotos po to, kai „Ekrano“ vyriausiasis treneris Markus Palionis po trejų metų pertraukos atnaujino karjerą ir užėmė vietą panevėžiečių gynybos viduryje. Šįsyk namuose 3:0 sutriuškinta Kretingos „Minija“, o nigerietis Yusufas Faisalas pelnė dublį.

Pirkiniai. Tauragės „Tauras“, panašu, nusiteikęs rimtai pakonkuruoti dėl kelialapio į A lygą. 7 taškais nuo pirmaujančio „TransINVEST“ atsiliekantys tauragiškiai sukirto rankomis su legionieriumi iš Togo – Serge Nyuiadzi. 33 metų daugkartinis Lietuvos čempionas atstovaujant Vilniaus „Žalgiriui“ jau debiutavo „Tauro“ ekipoje. Savaitgalį puolėjas keliomis minutėmis aikštėje prisidėjo prie žemaičių pergalės 2:0 išvykoje prieš Jonavos „Be1“.

Vilniaus rajono „TransINVEST“ taip pat nemiega ant laurų. Lygos lyderis pasirašė sutartį su buvusiu Lietuvos rinktinės nariu Dominyku Barausku. 28 metų gynėjas keletą pastarųjų sezonų rungtyniavo Lenkijoje. Naujokas sužaidė visas 90 min. turo akistatoje su Kėdainių „Nevėžiu“. Įtikinamą pergalę 2:0 Vilniaus rajono komandai apkartino gynėjo Armino Čivilio trauma, o „Nevėžis“ dėl tos pačios priežasties jau susitikimo pradžioje turėjo keisti savo atakų lyderį Mery Traore.

Vartininkas. 21-ajame ture itin intrigavo kautynės tarp Klaipėdos „Neptūno“ ir Plungės „Babrungo“. Bronzos medalių likimą potencialiai lemti galinčiame mače ekipos susikūrė nė vieną dėkingą epizodą, bet išsiskyrė be įvarčių – 0:0. 85 min. klaipėdiečiai uždirbo 11 metrų baudinį, bet svečius išgelbėjo vartininkas Maltos – Paula Beckeris. Brazilas, jau nugriuvęs į kairįjį kampą, sugebėjo kojomis numušti Taraso Hevlycho į vartų vidurį pamuštą kamuolį.

Konkurentų prarasti taškai pasitarnavo Vilniaus BFA vyrukams, pavijusiems „Neptūną“ ant trečiojo laiptelio. Sostinės ekipa 5:1 nepajuto pasipriešinimo iš „Šiaulių“ dublerių. Iš pradžių po Patriko Pranckaus perdavimo iš krašto šiauliečiai patys nukreipė kamuolį į savo vartus. Antrojo kėlinio pradžioje tas pats P. Pranckus tiksliu spyriu užbaigė greitą šeimininkų ataką, o Martinas Perveinis pasižymėjo po kampinio. Šiauliečiai atsakė gražia Emilio Gasiūno ir Juozo Radavičiaus kombinacija, bet intrigos neatgaivino.

Dovanos. „Panevėžio“ B komanda akistatoje su „Kauno Žalgirio“ jaunimu pati sau išsikasė duobę. Neblogai rungtynes išvykoje pradėję aukštaičiai jau 13-ąją min. liko mažumoje – iš aikštės buvo pašalintas „Panevėžio“ klubo naujokas iš Nyderlandų Miano van den Bosas. Žaisdami prieš gausesnes varžovų pajėgas svečiai 73 min. sugebėjo uždirbti 11 m baudinį, bet Eimantas Dzinga nepataikė į vartus. Gavę tiek dovanų kauniečiai mačą užbaigė Tomo Stelmoko dubliu – 2:0.

Pašalinimų neišvengta ir Raudondvaryje, kur susitiko Kauno rajono „Hegelmann“ ir „Jonavos“ futbolininkai. 21-ąją min. šeimininkai nespėjo dorai pasidžiaugti Karolio Janušos įvarčiu, kai jų prancūzas Yanis Azouazi šiurkščiai pargriovė jonavietį ir išvydo raudoną kortelę. Svečių saugas Nikas Benevičius tuoj pat atsilygino išlyginamuoju įvarčiu – 1:1. Antrajame kėlinyje to paties žaidėjo kirtis iš arti nulėmė „Jonavos“ pergalę 2:1. Tiesa, svečiai rungtynes taip pat baigė dešimtyje – 88 min. iš aikštės buvo pašalintas Matas Mirončikas.

