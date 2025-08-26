A lygos turo apžvalga: lyderis krito Panevėžyje

Papildymas. Telšių „Džiugas“ šiemet išvykoje pasiekė net 9-ąją pergalę, kai praėjusį penktadienį 2:0 buvo nugalėti Vilniaus „Riteriai“. Geriau svečiuose už žemaičius rungtyniauja tik „Kauno Žalgiris“, patyręs pirmą nesėkmę Panevėžyje.
Prie pastarųjų savaičių „Džiugo“ sėkmės svariai prisideda britas Ronaldas Sobowale. 28-erių futbolininkas jau trečiame mače iš eilės aikštę palieka su rezultatyviu veiksmu.
Galimybė. „Riteriai“ kol kas trečiame rate yra surinkę vos vieną tašką, pasiektą mače Marijampolėje. Vilniaus klubą šiuo metu slegia penkių pralaimėjimų ruožas.
Vis dėlto artimiausią šeštadienį „Riteriai“ gali pagerinti padėtį turnyro lentelėje. Trečiojo rato finiše vyks akistata su Alytaus DFK „Dainava“, skirtumas tarp komandų – taškas.
Pakartojimas. Gargždų „Banga“ Alytuje pasiekė netikėtai triuškinamą pergalę – turnyro lentelės kaimynų dvikova įprasminta svečių triumfu 5:0. Po du įvarčius nugalėtojams pelnė Sherwinas Seedorfas bei Ignas Venckus.
Tai buvo antras toks didžiausias sutriuškinimas šiame sezone – Identiškai namuose „Džiugą“ patiesė FA „Šiauliai“. Savo ruožtu „Banga“ dainaviečius Lietuvos čempionate nuo 2014 metų svečiuose įveikė tik antrą kartą.
Pozicija. „Banga“ artimiausią varžovą lenkia net 16 taškų pranašumu, o nuo 5–7 vietas užimančių ekipų atsilieka 6 taškais. Strategas Davidas Afonso apžvelgė savo komandos situaciją.
„Jeigu laimėsime dar porą rungtynių ir būsime arčiau, tad kodėl apie tai nesvajoti? Jeigu ne, manome, kad dėl išlikimo nekovosime ir turėsime ramesnį sezoną“, – pasakojo D. Afonso.
Lygybė. Lietuvos čempionate „Panevėžys“ bei „Kauno Žalgiris“ sužaidė savo 28-ąsias rungtynes, kurias po Ernesto Veliulio įvarčio trečią pridėto laiko minutę laimėjo panevėžiečiai rezultatu 1:0.
„Panevėžys“ ir „Kauno Žalgiris“ per tą laiką iškovojo po 10 pergalių bei 8 sykius sužaidė lygiosiomis. Kauniečiai iki pastarosios akistatos nebuvo pralaimėję net 14-oje dvikovų iš eilės.
Tanzanija. „Panevėžys“ po trijų iš eilės pralaimėjimų atsakė tokia pačia pergalių serija, vėliau po poros nesėkmių pasiekti du laimėjimai. Trečiąjį ratą Rolando Vrabeco kariauna užbaigs maču svečiuose su Vilniaus „Žalgiriu“.
Pastaruoju metu ekipos paraiškoje pastebimas Miano Danilo van den Bosas – futbolininkas, įrodęs savo potencialą B komandoje. 22-ejų žaidėjas debiutavo akistatoje su „Banga“ ir tapo pirmuoju Tanzanijos pilietybę turinčiu futbolininku, kuris pasirodė Lietuvos čempionate.
Keitimas. Kauno rajono „Hegelmann“ nepralaimi „Žalgiriui“ jau per aštuonerias pirmenybių rungtynes, tiesa, pastaroji dvikova gerų emocijų nesukėlė – 2:2.
Po pirmo kėlinio mėlynai balti pirmavo 2:0, tačiau per pertrauką į kovą mestas Liviu Antalis atliko porą rezultatyvių perdavimų ir vilniečiai išplėšė tašką. Tokiu būdu trys komandos turi po 37 taškus – vilniečiai pirmauja dėl geresnių tarpusavio rungtynių rezultatų.
Trečiadienis. Savaitės viduryje bus sužaistos priešpaskutinės atidėtos rungtynės. Atkeltas 20-ojo turo mačas žymi derbį tarp dviejų čempionato lyderių – susidūrimas įvyks Dariaus ir Girėno stadione.
Žalgiriečiai savo sąskaitoje turi 53 taškus bei 3 taškais lenkia dvikova daugiau sužaidusius „Hegelmann“ futbolininkus. Abejas šio sezono rungtynes laimėjo Eivino Černiausko treniruojama komanda.
Atsilaikė. FA „Šiauliai“ dar labiau pakurstė intrigą lenktynėse dėl bronzos. Saulės miesto atstovai savo sirgalių akivaizdoje 2:1 nugalėjo Marijampolės „Sūduvą“ bei deficitą nuo maču mažiau sužaidusio varžovo sumažino iki 2 taškų.
Po antro praleisto įvarčio svečiai metė viską į priekį ir atliko apie 20 smūgių į vartus, iš kurių taiklus buvo tik Idriso Momoh bandymas. Trečiame rate „Sūduva“ laimėjo du kartus ir kitą savaitę namuose priims „Hegelmann“ futbolininkus.
Statistika. Praėjusio sekmadienio susitikime Raudondvaryje 12-ąjį įvartį pelnė Kaderas Njoya Abdelas bei 12-ąjį rezultatyvų perdavimą atliko Leo Ribeiro. Abu šie futbolininkai pirmauja statistinėse kategorijose.
Jų artimiausi konkurentai – FA „Šiauliai“ atstovai. Milanas Džokičius ir Eligijus Jankauskas yra pasižymėję po 10 kartų, o Danielis Romanovskis atliko tiek pat rezultatyvių perdavimų. Be to, pirmadienį 250-ąsias rungtynes Lietuvos čempionate sužaidė serbas Aleksandras Živanovičius, visas dvikovas tris kartus čempionas vilkėjo „Sūduvos“ marškinėlius.
