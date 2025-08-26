Mažeikių komandą papildė profesionalo karjerą pradedantis amerikietis

Mariaus Kiltinavičiaus vadovaujamą komandą papildė 191 cm ūgio amerikietis Coltie Youngas.
Gynėjas į Mažeikių komandą atvyksta tiesiai po žaidimo Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA), kur jis atstovavo Liuzianos „Warhawks“ komandai.
NCAA amerikietis per 18 minučių pelnė 12,1 taško, atkovojo 3,2 kamuolio ir atliko 1,4 rezultatyvaus perdavimo.
