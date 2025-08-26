Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Mažeikių komandą papildė profesionalo karjerą pradedantis amerikietis

2025-08-26 23:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-26 23:04

Į Nacionalinę krepšinio lygą (NKL) sugrįžtantis Mažeikių „M Basket" klubas sulaukė papildymo.

C.Youngas keliasi į Mažeikius

Į Nacionalinę krepšinio lygą (NKL) sugrįžtantis Mažeikių „M Basket“ klubas sulaukė papildymo.

0

Mariaus Kiltinavičiaus vadovaujamą komandą papildė 191 cm ūgio amerikietis Coltie Youngas.

Gynėjas į Mažeikių komandą atvyksta tiesiai po žaidimo Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA), kur jis atstovavo Liuzianos „Warhawks“ komandai.

NCAA amerikietis per 18 minučių pelnė 12,1 taško, atkovojo 3,2 kamuolio ir atliko 1,4 rezultatyvaus perdavimo.

