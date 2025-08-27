Permainingame mače Suomijos krepšininkai palaužė švedus

Šie Tamperėje, namuose, 93:90 (26:21, 23:27, 23:24, 21:18) pranoko Švedijos (0-1) rinktinę.
Suomiai geriau pradėjo susitikimą (6:0), tačiau vėliau krito duobėn ir oponentai persvėrė rezultatą (8:9).
Šios grupės šeimininkai surengė spurtą 9-0 ir buvo arti dviženklio pranašumo (21:13).
Tiesa, tai nesutrukdė švedams ir toliau kautis. Pastarieji antrajame kėlinyje perėmė iniciatyvą ir persvėrė rezultatą savo naudai (34:36).
Permaininga kova vyko ir po didžiosios pertraukos. Lemiamo ketvirčio pradžioje Švedijos krepšininkai pirmavo 75:79, tačiau savo atkarpą 8-0 surengė aikštės šeimininkai ir šovė į priekį (83:79).
Švedai varžovų nepaleido ir nurėžė deficitą iki minimalaus (88:87). Svarbiu metu baudų metimus realizavo Lauri Markkanenas (90:87).
Komandos paskui apsikeitė po taiklų baudos metimą ir skirtumas nepakito (91:88). Buvo likę žaisti 43 sekundes.
Likus 9 sekundėms, abi komandos ir vėl stojo prie baudų metimo linijos. Šį kartą neklydo abi ir jas skyrė tie patys 3 taškais (93:90).
Švedai galėjo išplėšti pratęsimą, bet Melwino Pantzaro tritaškis metimas nebuvo tikslus ir pergalė liko suomių rankose – 93:90.
Priminsime, kad šios abi komandos žaidžia toje pačioje grupėje su Lietuvos krepšininkais.
Suomijos rinktinė: Lauri Markkanenas 28 (5/11 dvit., 2/4 trit., 12/14 baud., 6 atk. kam., 28 n. b.), Edonas Maxhuni 15 (3/3 trit.), Mikaelis Jantunenas 12, Sasu Salinas 11 (7 rez. perd.), Miro Little‘as ir Miikka Muurinenas po 5.
Švedijos rinktinė: Ludvigas Hakansonas 28 (4/5 dvit., 6/8 trit., 2/3 baud., 5 rez. prd., 30 n. b.), Viktoras Gaddeforsas 15 (6/6 dvit., 6 rez. perd.), Simonas Birganderis 12 (7 atk. kam., 5 kld.), Pelle Larssonas ir Melwinas Pantzaras (5 rez. perd.) po 10.
