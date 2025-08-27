Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Per žingsnį nuo A diviziono: Lietuvos U16 merginų rinktinė ketvirtfinalyje nukovė portugales

2025-08-27 22:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 22:27

Labai svarbią pergalę U16 Europos čempionato B divizione pasiekė Lietuvos jaunučių rinktinė. Edvino Justos treniruojamos merginos ketvirtfinalyje 70:52 (20:7, 20:21, 21:11, 9:13) nugalėjo Portugaliją ir pateko tarp keturių geriausių čempionato komandų.

Lietuvos U16 merginų rinktinė | FIBA nuotr.

Labai svarbią pergalę U16 Europos čempionato B divizione pasiekė Lietuvos jaunučių rinktinė. Edvino Justos treniruojamos merginos ketvirtfinalyje 70:52 (20:7, 20:21, 21:11, 9:13) nugalėjo Portugaliją ir pateko tarp keturių geriausių čempionato komandų.

REKLAMA
0

Po pirmojo kėlinio lietuvės pirmavo 20:7, o po antrojo – 40:28. Po didžiosios pertraukos lietuvės išlaikė rungtynių kontrolę ir dar labiau padidino savo atotrūkį. Sužaidus 30 min. mūsiškės pirmavo 61:39.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtajame kėlinyje lietuvės papildomų problemų sau nesusikūrė ir užtikrintai pelnė kelialapį į Senojo žemyno pusfinalį.

REKLAMA
REKLAMA

Pusfinalyje Lietuvos rinktinė jau ketvirtadienį susitiks su namuose žaidžiančiomis Turkijos krepšininkėmis.

REKLAMA

Kitame pusfinalyje rungsis Bulgarija ir Šveicarija.

Į A divizioną kelialapius pelnys trys geriausios čempionato rinktinės.

Visas čempionato rungtynes transliuoja FIBA „YouTube“ kanalas.

U16 Lietuvos merginų rinktinė: Gabija Galvanauskaitė 22 (19 at. Kam., 28 n. b.), Urtė Gurevičiūtė 19, Viltė Peleckytė 11, Monika Dokšaitė 4, Eva Kavaliauskaitė 3 (6 rez. perd.), Eimantė Stepanavičiūtė 3, Barbora Prišmontaitė 2, Kotryna Grunkytė 5 (7 rez. perd.), Aušrinė Gaubytė 1.

U16 Portugalijos merginų rinktinė: Matilde Lopes 11, Beatriz Garcia, Ines Coelho 7.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų