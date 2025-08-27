Djokovičius „US Open“ turnyre pakartojo Federerio rekordą ir įveikė mėšlungio vargintą amerikietį

Serbas Novakas Djokovičius (ATP-7) atsitiesė po ne paties geriausio starto ir 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1 įveikė amerikietį Zachary Svajdą (ATP-145).
Serbas mačo pradžioje švaistė „break pointus“, o tada netikėtai pralaimėjo pirmojo seto pratęsimą. Antrajame sete N. Djokovičius žaidė užtikrintai, bet trečiajame vėl turėjo problemų (1:3). Visgi, Z. Svajdą tuomet ėmė kankinti mėšlungis ir serbas susigrąžino iniciatyvą spurtuodamas 5:0. Ketvirtajame sete amerikietis jau nebuvo konkurencingas.
Szajda starting to cramp… pic.twitter.com/Wye2PdnnIs— José Morgado (@josemorgado) August 27, 2025
„Nepasakyčiau, kad esu patenkintas savo žaidimu. Pirmoje mačo dalyje žaidžiau prastai, o Zachas demonstravo aukšto lygio tenisą. Gaila, kad vėliau jam trukdė sveikatos problemos, bet aš galiu jį tik pagirti už tai, kad jis žaidė iki galo. Linkiu jam visko geriausio“, – sakė serbas.
N. Djokovičiui tai buvo 191-a pergalė „Didžiojo kirčio“ turnyruose ant kietos dangos („US Open“ ir „Australian Open“). Taip serbas pakartojo visų laikų rekordą ir pavijo Rogerį Federerį.
191 - Novak Djokovic has claimed his 191st Men’s Singles match win on hard court at Grand Slam events, equalling Roger Federer (191) for the most of any player on the surface in the Open Era. Breaking.#USOpen | @usopen @atptour pic.twitter.com/BmylqWq1N3— OptaAce (@OptaAce) August 27, 2025
Serbas rekordą pagerinti galės trečiajame rate, kuriame susitiks su britu Cameronu Norrie (ATP-35) arba argentiniečiu Franciso Comesana (ATP-54).
Baigėsi ir Brazilijos talento Joao Fonsecos (ATP-45) pasirodymas. Jis 6:7 (4:7), 2:6, 3:6 turėjo pripažinti čeko Tomašo Machačo (ATP-22) pranašumą. J. Fonseca buvo per tašką nuo pergalės pirmajame sete, bet čekas svarbiausiu metu sėkmingai padavinėjo kamuoliuką ir vėliau perėmė iniciatyvą.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
