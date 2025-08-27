Naomi Osaka „US Open“ turnyre žavėjo įspūdingu įvaizdžiu ir prajuokino žiūrovus savo „Labubu“ žaislu

Buvusi pirmoji pasaulio raketė ir dukart „US Open“ čempionė japonė Naomi Osaka (WTA-24) 6:3, 6:4 nugalėjo belgę Greet Minnen (WTA-106). Belgė tik antrojo seto viduryje trumpam buvo perėmusi iniciatyvą (3:4), bet N. Osaka į tai atsakė spurtu 3:0 ir dviem laimėtomis belgės padavimų serijomis.
Japonė šiame mače visus nustebino įspūdingu įvaizdžiu.
Naomi Osaka's US Open kit is 🔥 pic.twitter.com/MPxViSWnup— ESPN (@espn) August 26, 2025
„Šitą įvaizdį ruošėme kaip tik naktiniams mačams. Jei kitą kartą žaisiu dienos metu, parodysiu ir kitą savo įvaizdį. Mes ne vieną mėnesį į priekį esame suplanavę, ką aš vilkėsiu didžiuosiuose teniso turnyruose. Aš jau dabar žinau, kaip atrodysiu kitąmet. Tiesą pasakius, man tai suteikia papildomos motyvacijos – noriu sužaisti kuo geriau, kad gaučiau progą pasirodyti didžiuosiuose kortuose“, – teigė N. Osaka.
Japonė į kortą taip pat atsinešė savo „Labubu“ žaislą, kurį pavadino legendinės tenisininkės Billie Jean King garbei.
Naomi Osaka shows off her Labubu following US Open win. pic.twitter.com/hbcN4xoCR1— Pop Crave (@PopCrave) August 27, 2025
„Jos vardas Billie Jean Bling. Ne Billie Jean King, o Billie Jean Bling“, – sakė N. Osaka, prajuokinusi teniso gerbėjus.
Nustebino vokietė Laura Siegemund (WTA-52), 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 eliminavusi 17-ąją pasaulio raketę Dianą Shnaider. Pastaroji į Niujorką atvyko po triumfo WTA 500 turnyre Meksikoje ir turėjo 4 pergalių seriją.
JAV tenisininkių akistatoje buvusi 4-oji pasaulio raketė Sofia Kenin (WTA-27) 7:5, 4:6, 2:6 neatsilaikė prieš Ashlyn Krueger (WTA-38).
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!