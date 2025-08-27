Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Naomi Osaka „US Open“ turnyre žavėjo įspūdingu įvaizdžiu ir prajuokino žiūrovus savo „Labubu“ žaislu

2025-08-27 18:56
2025-08-27 18:56

Niujorke (JAV) antradienį tęsėsi prestižinis „US Open“ teniso turnyras.

Naomi Osaka | „Stop“ kadras

Niujorke (JAV) antradienį tęsėsi prestižinis „US Open“ teniso turnyras.

0

Buvusi pirmoji pasaulio raketė ir dukart „US Open“ čempionė japonė Naomi Osaka (WTA-24) 6:3, 6:4 nugalėjo belgę Greet Minnen (WTA-106). Belgė tik antrojo seto viduryje trumpam buvo perėmusi iniciatyvą (3:4), bet N. Osaka į tai atsakė spurtu 3:0 ir dviem laimėtomis belgės padavimų serijomis.

Japonė šiame mače visus nustebino įspūdingu įvaizdžiu.

„Šitą įvaizdį ruošėme kaip tik naktiniams mačams. Jei kitą kartą žaisiu dienos metu, parodysiu ir kitą savo įvaizdį. Mes ne vieną mėnesį į priekį esame suplanavę, ką aš vilkėsiu didžiuosiuose teniso turnyruose. Aš jau dabar žinau, kaip atrodysiu kitąmet. Tiesą pasakius, man tai suteikia papildomos motyvacijos – noriu sužaisti kuo geriau, kad gaučiau progą pasirodyti didžiuosiuose kortuose“, – teigė N. Osaka.

Japonė į kortą taip pat atsinešė savo „Labubu“ žaislą, kurį pavadino legendinės tenisininkės Billie Jean King garbei.

„Jos vardas Billie Jean Bling. Ne Billie Jean King, o Billie Jean Bling“, – sakė N. Osaka, prajuokinusi teniso gerbėjus.

Nustebino vokietė Laura Siegemund (WTA-52), 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 eliminavusi 17-ąją pasaulio raketę Dianą Shnaider. Pastaroji į Niujorką atvyko po triumfo WTA 500 turnyre Meksikoje ir turėjo 4 pergalių seriją.

JAV tenisininkių akistatoje buvusi 4-oji pasaulio raketė Sofia Kenin (WTA-27) 7:5, 4:6, 2:6 neatsilaikė prieš Ashlyn Krueger (WTA-38).

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

