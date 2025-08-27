Coco Gauff po psichologiškai varginančių treniruočių iškovojo pergalę „US Open“ turnyre

C. Gauff neseniai pakeitė trenerius ir pasitelkė pagalbą dėl savo padavimo, tačiau padarė dvigubą klaidą jau pirmajame geime ir iš viso jų atliko 10 kartų. Tame pačiame geime ji pralaimėjo savo padavimą, o per mačą tai įvyko net šešis kartus.
„Tai nebuvo geriausias pasirodymas, – sakė C. Gauff. – Bet džiaugiuosi, kad pavyko prasibrauti toliau.“
C. Gauff du kartus turėjo „break pointą“ antrojo seto metu, bet nesugebėjo jo laimėti. Trečiame sete ji pirmavo 5:3 ir padavinėjo pergalei ties 5:4, tačiau padarė dvi dvigubas klaidas iš eilės rezultatas tapo 5:5.
„Būti taip arti pergalės daro spaudimą varžovei, – sakė A. Tomljanovič. – Pirmajame rate, net jei esi Coco, niekada nebūna lengva.“
Tas kluptelėjimas galėjo būti lemtingas C. Gauff, tačiau ji susikaupė, tuoj pat susigrąžino pranašumą ir galiausiai pergalingai padavė antruoju bandymu.
„Turėjau tiek daug progų... Tiesiog galvojau: „Vieną dieną viskas pakryps mano naudai“, – sakė C. Gauff.
Pirmą savo iš dviejų „Didžiojo kirčio“ titulų C. Gauff laimėjo 2023 m. „US Open“, dar būdama paauglė.
Prieš šį turnyrą ji prie savo trenerių komandos pridėjo Gaviną MacMillaną. Biomechanikos ekspertas anksčiau padėjo dabartinei pirmajai pasaulio raketei Arinai Sabalenkai pakeisti padavimo techniką, o dabar „Arthur Ashe“ tribūnose jis sėdėjo pirmoje eilėje, tiesiai už C. Gauff mamos.
Po pergalės prieš A. Tomljanovič amerikietė treniruotes su G. MacMillanu pavadino „tikrai sunkiomis“ ir „psichologiškai varginančiomis“.
„Treniruočių savaitė buvo sunki, nes labai daug laiko praleidau korte, tiesiog padavinėdama tol, kol pradėjo skaudėti petį, – sakė C. Gauff. – Taip, tai sunku. Jaučiu, kad einu teisinga kryptimi, o svarbiausia – nelįsti atgal į senus įpročius įtemptais momentais. Manau, šiandien tai pavyko, ypač trečiame sete.“
Pagrindinė C. Gauff problema pastaruoju metu buvo dvigubos klaidos. Iki „US Open“ ji jų buvo padariusi 320 – daugiausiai tarp visų moterų šį sezoną ir daugiau nei 100 daugiau nei bet kuri kita žaidėja. Tai įskaitant 23 klaidas viename mače šį mėnesį ir 14 kitame.
„US Open“ starte, kai dar tik bandė naują padavimo judesį, C. Gauff pradėjo žaisdama kur kas lėčiau, nei pajėgia. Mačui tęsiantis ir įtampai kylant, 21-erių tenisininkė grįžo prie įprasto greičio: pirmame sete jos pirmasis padavimas siekė vidutiniškai 88 mylias per valandą (142 km/h), antrame – 97 (156 km/h), o trečiame – jau 101 (162 km/h), kai buvo uždarytas arenos stogas. Jos vieno padavimo greitis siekė net 117 mylių per valandą (188 km/h).
„Tai naujas judesys, – sakė C. Gauff. – Kartais pavyksta atlikti gerai, kartais ne taip gerai. Bet kai pavyksta – visada būna geras rezultatas. Tiesiog turiu priminti sau, kaip tai padaryti. Bet, žinoma, įtemptais momentais galvoje sukasi tiek daug minčių – ne tik apie padavimą. Galvoju, kaip sužaisti tašką, kur padavinėti, ką darys varžovė. Taip, tai sunku, bet man reikia prisiminti, kaip jaučiausi šiandien tokiais momentais ir panaudoti tai kitame mače.“
Tai buvo pirmasis C. Gauff mačas „Didžiojo kirčio“ turnyre po nesėkmės liepą Vimbldone, kai ji krito jau pirmajame rate, praėjus vos mėnesiui po triumfo „French Open“.
Dabar C. Gauff turi galimybę aplenkti A. Sabalenką ir antrąją pasaulio raketę Igą Swiatek bei pirmą kartą tapti pirma pasaulyje.
Kitame rate C. Gauff susikaus su kroate Donna Vekič (WTA-49), kuri per 2 val. 4 min. 3:6, 7:5, 6:3 nugalėjo ispanę Jessicą Bouzą Maneiro (WTA-40).
Pasirodymą „US Open“ turnyre baigė latvė Anastasija Sevastova (WTA-233), kuri per 1 val. 9 min. 4:6, 1:6 pralaimėjo Jekaterinai Alexandrovai (WTA-12).
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
