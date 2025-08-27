Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Juventus“ pristatė priekinės linijos naujoką

2025-08-27 09:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 09:36

Utenos „Juventus“ sulaukė pastiprinimo aukštaūgių grandyje – Aukštaitijos klubą papildė 28-erių, 207 cm ūgio amerikietis Johnas Fulkersonas. Su vidurio puolėju pasirašyta vienerių metų sutartis.

Fulkersonas | Scanpix nuotr.

Utenos „Juventus“ sulaukė pastiprinimo aukštaūgių grandyje – Aukštaitijos klubą papildė 28-erių, 207 cm ūgio amerikietis Johnas Fulkersonas. Su vidurio puolėju pasirašyta vienerių metų sutartis.

REKLAMA
0

Praėjusį sezoną J.Fulkersonas rungtyniavo Lenkijoje, kur atstovavo Varšuvos „Dziki“ komandai. Lenkijos pirmenybėse jis vidutiniškai rinko 9,2 taško, 4,4 atkovoto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir 12,2 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Į komandą atvyksta mobilus vidurio puolėjas, gerai žaidžiantis „du prieš du“, pavojingai kertantis ir gebantis užbaigti atakas. Johnas puikiai bėga į greitą puolimą, o baudos aikštelė – stiprioji jo vieta. Laukiame jo atvykstant į Lietuvą ir prisijungiant prie komandos treniruočių“, – apie naujoką kalbėjo „Juventus“ vyr. treneris Kęstutis Kemzūra.

REKLAMA
REKLAMA

Į Europą J.Fulkersonas atvyko 2022-aisiais, po studijų JAV. Pirmoji jo stotelė buvo Nyderlandų-Belgijos (BNXT) čempionate rungtyniaujanti Leveno „Bears“ komanda, kurioje jis praleido du sezonus.

REKLAMA

Be J.Fulkersono, sutartis su „Juventus“ artėjančiam sezonui taip pat turi Tarynas Toddas, Lukas Uleckas, Ernestas Sederevičius, Šarūnas Beniušis, Evaldas Šaulys, Erikas Venskus, Ryanas Schwiegeris, Devonas Danielsas ir Titas Didžgalvis.

Naująjį sezoną „Juventus“ pradės rugsėjo 20 d. Samokove (Bulgarija), kur dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre. Ketvirtfinalyje K.Kemzūros auklėtiniai susitiks su Suomijos klubu „Karhu Basket“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų