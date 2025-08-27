„Juventus“ pristatė priekinės linijos naujoką

Praėjusį sezoną J.Fulkersonas rungtyniavo Lenkijoje, kur atstovavo Varšuvos „Dziki“ komandai. Lenkijos pirmenybėse jis vidutiniškai rinko 9,2 taško, 4,4 atkovoto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir 12,2 naudingumo balo.
„Į komandą atvyksta mobilus vidurio puolėjas, gerai žaidžiantis „du prieš du“, pavojingai kertantis ir gebantis užbaigti atakas. Johnas puikiai bėga į greitą puolimą, o baudos aikštelė – stiprioji jo vieta. Laukiame jo atvykstant į Lietuvą ir prisijungiant prie komandos treniruočių“, – apie naujoką kalbėjo „Juventus“ vyr. treneris Kęstutis Kemzūra.
Į Europą J.Fulkersonas atvyko 2022-aisiais, po studijų JAV. Pirmoji jo stotelė buvo Nyderlandų-Belgijos (BNXT) čempionate rungtyniaujanti Leveno „Bears“ komanda, kurioje jis praleido du sezonus.
Be J.Fulkersono, sutartis su „Juventus“ artėjančiam sezonui taip pat turi Tarynas Toddas, Lukas Uleckas, Ernestas Sederevičius, Šarūnas Beniušis, Evaldas Šaulys, Erikas Venskus, Ryanas Schwiegeris, Devonas Danielsas ir Titas Didžgalvis.
Naująjį sezoną „Juventus“ pradės rugsėjo 20 d. Samokove (Bulgarija), kur dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre. Ketvirtfinalyje K.Kemzūros auklėtiniai susitiks su Suomijos klubu „Karhu Basket“.
