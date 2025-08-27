Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Taiklumo stokojusi rinktinė EČ vis tiek startavo užtikrinta pergale

2025-08-27 12:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-27 12:30

Ilgai laukta diena pagaliau atėjo – startavo 2025-ųjų Europos čempionatas, kurį pergalingai pradėjo lietuviai.

Ilgai laukta diena pagaliau atėjo – startavo 2025-ųjų Europos čempionatas, kurį pergalingai pradėjo lietuviai.

2

Rimo Kurtinaičio treniruojama rinktinė (1/0) Tamperėje 94:70(23:15, 18:18, 24:17, 29:20) nugalėjo Didžiąją Britaniją (0/1).

Pirmąsias mačo baudas prametė Tadas Sedekerskis, o britai atsidarė penkiais taškais paeiliui – 5:0. Rokas Jokubaitis ir T.Sedekerskis atidarė lietuvių puolimą, dar dvi baudas realizavo ir Margiris Normantas – 8:5. Skirtumas tarp komandų ėmė sparčiai augti, britų puolimas strigo, o į aikštę žengęs Laurynas Birutis smaginosi dėjimu – 17:8. Po pirmojo ketvirčio Lietuva pirmavo 23:15.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuviai taškų parinko baudų metimais, gerą atkarpą turėjo ir Ąžuolas Tubelis, kurio dėka mūsiškiai pirmavo 30:18. Akwasi Yeboah ėmė 7 savo taškais paeiliui tirpdyti skirtumą (25:33), kas vertė Rimą Kurtinaitį prašyti pertraukėlės. Dar du taškus pelnė Danas Akinas (27:33), tad lietuviai vėl rinkosi į pasitarimą. J.Valančiūnas atstatė dviženklį pranašumą (37:27), po antrojo ketvirčio Lietuva buvo priekyje 41:33.

R.Jokubaitis pataikė pirmą Lietuvos tritaškį, atotrūkis vėl ėmė augti – 52:38. Po Margirio Normanto baudų skirtumas tapo triuškinamas (60:40), bet britai atsakė septyniais taškais be atsako, kol A.Velička nesusimetė baudų – 47:60. Po trijų ketvirčių Lietuva pirmavo 65:50.

Lemiamas ketvirtis prasidėjo ketvirtą kartą prasižengus Rokui Jokubaičiui, o lietuvių klaidomis pasinaudoję britai priartėjo iki dešimties taškų (59:69). Ą.Tubelis tuomet pasižymėjo kartodamas savo paties metimą, o netrukus įkrovė greitoje atakoje – 73:59. Strigusią ataką tritaškiu išgelbėjo Rokas Giedraitis – 80:65. Mačo pabaigoje skirtumas dar labiau ūgtelėjo ir lietuviai galėjo pasimėgauti efektingomis atakomis.

Lietuviai užtikrintai triumfavo net ir stokodami taiklumo. Tikslą pasiekė tik 2 tritaškiai iš 19 (11 procentų tikslumas), pramesta net 14 baudų metimų (22/36, 61 procentas).

Šiuos nesklandumus R.Kurtinaičio kariauna kompensavo suversdama net 62 taškus baudos aikštelėje, o rezultatyviausi buvo priekinės linijos žaidėjai. J.Valančiūnas surinko 18 taškų, rezultatyviausių visų laikų lietuvių rikiuotėje Europos čempionatuose aplenkdamas Artūrą Karnišovą ir pakildamas į trečiąją vietą, 17 taškų pridėjo Ą.Tubelis.

Britai kovoje dėl kamuolių lietuviams nusileido net 31:57, o Europos čempionatuose pralaimėjo dvyliktąjį mačą paeiliui ir pergalės skonio lieka nepatyrę nuo 2013-ųjų.

57 lietuvių atkovoti kamuoliai – naujas visų laikų Europos čempionato rekordas. Anksčiau po 54 kamuolius per mačą buvo nusiėmę rusai ir kroatai.

B grupėje taip pat varžosi Vokietija, Švedija, Juodkalnija ir šeimininkė Suomija. Antrąjį savo mačą su juodkalniečiais lietuviai sužais penktadienį (rugpjūčio 29-ąją), 16.30 val.

Lietuva: Jonas Valančiūnas 18 (7/13 dvitaškių, 9 atk. kam.), Ąžuolas Tubelis 17 (8/10 dvitaškių, 7 atk. kam.), Rokas Jokubaitis (5 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Margiris Normantas (4 atk. kam., 4 rez. perd.) po 12, Arnas Velička 10 (0/5 tritaškių, 6 rez. perd.), Rokas Giedraitis 7 (6 atk. kam.), Tadas Sedekerskis 6, Marekas Blaževičius (4 atk. kam.) ir Laurynas Birutis (4 atk. kam.) po 4, Gytis Radzevičius (5 atk. kam.) ir Ignas Sargiūnas po 2, Deividas Sirvydis nepasižymėjo (0/4 tritaškių).

Didžioji Britanija: Akwasi Yeboah 17 (3/8 tritaškių, 4 atk. kam.), Tarikas Phillipas (3/9 metimų) ir Mylesas Hessonas (5 atk. kam.) po 10, Aminas Adamu 9 (3 klaidos).

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

