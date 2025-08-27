„US Open“ starte Zverevas iškovojo vėlyvą pergalę, Altmaieris laimėjo beveik 5 valandų dramą

Vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) turnyrą pradėjo pergale 6:3, 7:6 (7:4), 6:4 prieš čilietį Alejandro Tabilo (ATP-122). Antrajame sete čilietis galėjo perimti iniciatyvą, bet iš pradžių nerealizavo dviejų „break pointo“, o vėliau – „set pointo“. Pirmajame ir trečiajame setuose A. Tabilo didesnių vilčių neturėjo.
A. Zverevas mačą užbaigė tik prieš 1 val. nakties.
„Smagu, kad net antradienio naktį čia yra sirgalių. Niujorke žmonės tikrai myli tenisą. Šiandien neišvengiau duobių savo žaidime, bet džiaugiuosi, kad laimėjau mačą per 3 setus ir užbaigiau dvikovą 1 val. nakties, o ne 3 val.“, – sakė A. Zverevas.
Kol kas ilgiausiame šių metų turnyro mače vokietis Danielis Altmaieris (ATP-56) per 4 valandas 45 minutes 7:5, 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 6:7 (5:7), 6:4 išplėšė pergalę prieš serbą Hamadą Medjedovičių (ATP-57). Serbas šiame mače atliko 80 neatremtų smūgių (vokietis – 56), bet padarė 64 neišprovokuotas klaidas (vokietis – 24).
Apmaudžiai turnyras baigėsi Prancūzijos veteranui Gaeliui Monfilsui (ATP-49), kuris 5 setų dramoje 4:6, 6:2, 1:6, 6:3, 4:6 nusileido Romanui Safiullinui. Prancūzui tai buvo prasčiausias startas „Didžiojo kirčio“ turnyre nuo 2021 m. „Australian Open“ turnyro.
Vos 2-ą pergalę per pastaruosius 9 mačus iškovojo graikas Stefanos Tsitsipas (ATP-28). Buvusi trečioji pasaulio raketė 4:6, 6:0, 6:1, 7:6 (7:5) įveikė prancūzą Alexandre‘ą Mullerį (ATP-38). Ketvirtajame sete graikas išbarstė 2 geimų persvarą, pratęsime nerealizavo „match pointo“ savo padavimų metu, bet netrukus pelnė pergalingą tašką paduodant varžovui.
Pavargti turnyro starte teko kanadiečiui Felixui Auger-Aliassime (ATP-27), kuris tik po beveik 3 valandų kovos 6:4, 7:6 (10:8), 6:4 įveikė britą Billy Harrisą (ATP-151). Antrajame sete britas iššvaistė 3 „set pointus“, iš kurių 1 – savo padavimų metu. B. Harrisas pralaimėjo dar turnyro kvalifikacijoje, bet gavo „lucky loser“ vietą pagrindiniame etape. F. Auger-Aliassime 2021 m. pasiekė „US Open“ pusfinalį – tai geriausias kanadiečio karjeros rezultatas „Didžiojo kirčio“ turnyruose.
Australiškoje dvikovoje Alexas de Minauras (ATP-8) 6:3, 6:4, 6:4 nugalėjo Christopherį O‘Connellą (ATP-81), amerikietis Tommy Paulas (ATP-14) 6:3, 6:3, 6:1 įveikė daną Elmerį Mollerį (ATP-109), o buvęs pirmo dešimtuko žaidėjas ispanas Roberto Bautista Agutas (ATP-47) 5:7, 2:6, 7:5, 4:6 krito prieš britą Jacobą Fearnley (ATP-60). J. Fearnley dabar teks žaisti prieš A. Zverevą.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
