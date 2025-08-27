Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-17 futbolo rinktinė pralaimėjo slovakams

2025-08-27 10:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 10:54

Lietuvos vaikinų iki 17 metų rinktinė antradienio popietę sužaidė pirmąsias iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių su Slovakijos rinktine.

Lietuvos U-17 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos vaikinų iki 17 metų rinktinė antradienio popietę sužaidė pirmąsias iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių su Slovakijos rinktine.

Pirmasis susitikimas Poprado mieste baigėsi 5:1 (2:1) Slovakijos komandos naudai. Atsakomosios rungtynės tarp komandų bus žaidžiamos ketvirtadienį nuo 12 valandos Lietuvos laiku.

Šie susitikimai skirti rengtis Europos čempionato atrankos turnyrui, kuris vėliau rudenį bus žaidžiamas Škotijoje. Ten lietuvių varžovais bus šeimininkai škotai, taip pat Anglijos ir Švedijos bendraamžių rinktinės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmas ir antras vietas grupėse užėmusios komandos vėliau žais pagrindiniame atrankos etape ir kovos dėl vietos finaliniame turnyre, trečią ir ketvirtą pozicijas užėmusios rinktinės pratęs kovą B divizione.

Antradienio rungtynės prasidėjo ankstyvu slovakų įvarčiu, tačiau kėliniui persivertus į antrą pusę po Vėjo Pociaus smūgio lietuviai rezultatą išlygino.

Visgi prieš pat pertrauką slovakai įmušė antrą kartą ir į pertrauką išėjo pirmaudami 2:1.

Antrame kėlinyje komandos atliko po keletą keitimų, o tai labiau padėjo slovakams, kurie pelnė tris įvarčius be atsako bei įtvirtino savo pranašumą.

Kontrolinės vaikinų U17 rinktinių rungtynės

Slovakija – Lietuva 5:1 (2:1)

Poprado NTC stadionas; teisėjas – Samuelis Varga (Slovakija).

Įvarčiai: 5 min. Leo Hofstädteris, 41 min. Marko Václavekas, 55 min. ir 70 min. Lucasas Szomolányi, 76 min. Attila Kužma (Slovakija); 26 min. Vėjas Pocius (Lietuva).

Įspėti: 65 min. Peteris Iuhanyakas (Slovakija); 28 min. Arijus Ahmadian (Lietuva).

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Mark Žukovskij, Ignas Pukinskas (62 min. Mantas Česnokovas), Arijus Ahmadian, Augustas Valuckas (46 min. Kristupas Liutvinas), Lukas Carmine Mennea (62 min. Emilis Šeputis), Vėjas Pocius (73 min. Vilius Paniuškis), Nojus Vyšniauskas (79 min. Lukas Klasauskas), Dominykas Zubavičius (46 min. Mangirdas Venckus), Adomas Užkurnys (62 min. Arnas Jucius), Adomas Toleikis, Deividas Aukštuolis.

Atsargoje: Henrikas Adomavičius, Algirdas Karlonas.

**********

Likęs Lietuvos rinktinės rungtynių tvarkaraštis

Rugpjūčio 28 diena (ketvirtadienis)

12.00 val. Slovakija – Lietuva.

