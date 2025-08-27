Europos čempionatas prasideda: koks iššūkis šiandien laukia lietuvių ir kaip atrodo turnyrui pasiruošusi Tamperė?

Šiandien, rugpjūčio 27-ąją, stebėkite:
- Jungtinė Karalystė – Lietuva – 13 val. per TV3;
- Latvija – Turkija – 18 val. per TV6;
Rungtynes taip pat kviečiama sekti ir internetu: Europos krepšinio čempionatas - EuroBasket 2025 | tv3.lt
Kokias žvaigždes matysime čempionate?
42-asis Europos krepšinio čempionatas prasidės rugpjūčio 27 dieną ir tęsis iki pat rugpjūčio 14-osios net keturiose šalyse: Suomijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Kipre. Čempionate iš viso dalyvaus 24 komandos, suskirstytos į 8 grupes.
Lietuva žaidžia B grupėje, kurioje dar pamatysime Suomiją, Vokietiją, Didžiąją Britaniją, Juodkalniją bei Švediją, o pirmoji kova mūsų laukia jau šiandien, Tamperės mieste Suomijoje.
Po paskutiniųjų kontrolinių rungtynių rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis galiausiai paskelbė ir galutinį Lietuvos 12-tuką, kurį sudaro: Arnas Velička, Ąžuolas Tubelis, Deividas Sirvydis, Gytis Radzevičius, Ignas Sargiūnas, Jonas Valančiūnas, Laurynas Birutis, Marek Blaževič, Margiris Normantas, Rokas Giedraitis, Rokas Jokubaitis, Tadas Sedekerskis.
Šių metų čempionate išvysime ir ne vieną NBA žaidėją. Pavyzdžiui, Latvijos ekipoje pamatysime Kristapą Porzingį, Graikijos – Giannį Antetokounmpo, Slovėnijos – Luką Dončičių, Serbijos – Nikolą Jokičių ir kt.
Tiesa, nemažai NBA žvaigždžių bus ir Lietuvos grupėje. Štai Vokietiją į priekį ves Dennisas Schroderis ir Franzas Wagneris, o Juodkalniją – Čikagos „Bulls“ veteranas Nikola Vucevičius. Suomija gali pasigirti Jutos „Jazz“ žvaigžde Lauri Markkanenu, o Pelle Larsson prie Švedijos rinktinės prisijungė po sezono su Majamio „Heat“.
Koks papildomas turinys laukia Europos krepšinio čempionato žiūrovų?
Prieš rungtynes žiūrovai taip pat bus pakviesti ir apžvalginei „Tiesiai iš Eurobasket“ laidai, kurioje sporto žurnalistas Tautvydas Kubilius krepšinio aistruolius ne tik supažindins su būsimais Lietuvos vyrų rinktinės varžovais, bet ir parodys, kaip šiuo metu atrodo gyvenimas Europos čempionatą organizuojančiuose miestuose.
„Įspūdžiais apie čempionatą čia dalinsis tiek atvykę sirgaliai iš Lietuvos, tiek svečiai iš kitų šalių. Didelis dėmesys bus skiriamas ir artėjančiam mačui. Svarbiausias tikslas – per trumpą laiką glaustai nupasakoti būsimų varžovų pasiekimus, atskleisti jų stiprybes bei pabandyti įvardinti galimus Lietuvos pranašumus“, – dalijasi T. Kubilius.
Didžiausias dėmesys šių laidų metu, žinoma, bus skiriamas Lietuvos krepšinio atstovams. Tautvydas pabrėžia, kad čia savo mintimis dalinsis tiek buvę mūsų šalies krepšininkai, tiek ir treneriai, galintys pateikti įžvalgų apie čempionatą.
„Žinoma, bus įdomu pakalbinti ir užsienio rinktinių žaidėjus, kurie žaidžia arba žaidė Lietuvoje“, – sako Tautvydas.
Kaip turnyrui ruošiasi Tamperė?
Kaip pasakoja antrasis sporto komentatorius Jonas Lekšas, visas veiksmas Tamperėje užsikurs jau šiandien – žurnalistų nuo ryto iki vakaro laukia darbas arenoje.
„Mūsų atveju po Lietuvos rinktinės mačų dar laukia ir podkasto filmavimai. Iš esmės tai – nuolatinis turinio kepimas. Bet dėl tokių renginių mes ir dirbame“, – sako iššūkiams pasiruošęs Jonas.
Anot jo, turnyro išvakarėse čempionato nuotaikos pernelyg dar nesijautė, tačiau šiandien tai neabejotinai pasikeis, kadangi vien lietuvių šiame mieste planuoja atvykti apie 5 tūkst.
„Už Kauną mažesniame mieste toks skaičius žaliai apsirengusių žmonių tikrai matysis. Turbūt ryškiausias dalykas, leidžiantis suprasti, kad čia vyks Europos čempionatas – LED’inės lentos su ryškiausiais žaidėjais. Jų tikrai nemažai“, – pasakoja Jonas.
Anot jo, lietuvių sirgaliai Tamperėje jau dabar vienareikšmiškai dominuoja. Tiesa, krepšinis pastaraisiais metais į aukštumas šovė ir Suomijoje. „Šeimininkai turės ryškiausią palaikymą, kas yra natūralu, bet Lietuva bus labai arti jų su savo užnugariu“, – tikina jis.
Kartu su kitais kolegomis, Jonas antradienį jau apsilankė ir Lietuvos rinktinės treniruotėje prieš šiandienos mačą: „Nuotaikos geros, sakyčiau, net ramios, turint omenyje tai, kad startas – jau šį trečiadienį. Bet pagrindiniai vedliai tikrai spinduliuoja pasitikėjimu. Didžiausias klausimas, kaip seksis tvarkytis debiutantams, kurių šią vasarą net 6.“
Ką, tikėtina, matysime eilėje prie medalių?
Pirmieji Lietuvos rinktinės varžovai – Jungtinės Karalystės komanda, su kuria mūsų ekipa susitiks jau pirmąją čempionato dieną, šio trečiadienio popietę.
Kaip pastebi sporto komentatorius Rytis Vyšniauskas, Jungtinės Karalystės ekipa nėra mums itin gerai pažįstama, tačiau Lietuvos trenerių štabas neabejotinai rinktinei jau pateikė visą svarbiausią informaciją apie varžovą.
„Lietuva yra žymiai stipresnė komanda, tad šiose rungtynėse lūkestis yra tiesiog užtikrinta, tvarkinga pergalė“, – neslepia jis.
O ką R. Vyšniauskas mato eilėje prie medalių? Anot jo, pirmiausiai tai – Serbija.
„Antroje vietoje pagal pajėgumą, mano akyse, yra pasaulio čempionai vokiečiai. Vėliau kaip labai rimtus pretendentus į medalius matyčiau prancūzus, turkus ir graikus“, – dalijasi R. Vyšniauskas, o kaip bus iš tiesų, pamatysime jau netrukus.
Svarbiausias Europos krepšinio čempionato kovas stebėkite per TV3 ir TV6, o visą turnyrą parodys naujos kartos televizija Go3.
