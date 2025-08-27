M.Kačinas karjerą tęs Lenkijoje

Sutartį su Lenkijos ekipa pasirašė 32 metų 204 cm ūgio Mindaugas Kačinas, kuris pernai rungtyniavo Alikantės HLA sudėtyje.
M.Kačinas Ispanijos antroje lygoje per 27 minutes įmesdavo 10,5 taško, atkovodavo 4,9 kamuolio, atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą ir rinkdavo 11,7 naudingumo balo.
Lietuvis Ispanijoje rungtyniavo nuo 2019 metų.
