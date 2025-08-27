Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

M.Kačinas karjerą tęs Lenkijoje

2025-08-27 11:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-27 11:02

Sopoto „Trefl“ komanda paskelbė, kad ją papildė puolėjas iš Lietuvos.

M.Kačinas keliasi į Lenkiją

Sopoto „Trefl“ komanda paskelbė, kad ją papildė puolėjas iš Lietuvos.

0

Sutartį su Lenkijos ekipa pasirašė 32 metų 204 cm ūgio Mindaugas Kačinas, kuris pernai rungtyniavo Alikantės HLA sudėtyje.

M.Kačinas Ispanijos antroje lygoje per 27 minutes įmesdavo 10,5 taško, atkovodavo 4,9 kamuolio, atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą ir rinkdavo 11,7 naudingumo balo.

Lietuvis Ispanijoje rungtyniavo nuo 2019 metų.

