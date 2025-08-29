„Fenerbahče“ nutraukė sutartį su Jose Mourinho po nesėkmingo sezono starto

Sprendimas priimtas po to, kai Stambulo klubas nesugebėjo patekti į UEFA Čempionų lygos grupių etapą, pralaimėjęs „Benfica“. Turkai varžovams pralaimėjo bendru rezultatu 0:1 ir savo pasirodymą tęs UEFA Europos lygoje.
J. Mourinho vadovavo „Fenerbahče“ nuo praėjusios vasaros, o šį sezoną turkai startavo nesėkmingai – nepraėjo atrankos į Čempionų lygą, o vietinėje lygoje po dviejų turų jau yra dviem taškais atsilikę nuo „Galatasaray“. Klubas trumpai padėkojo treneriui už darbą ir palinkėjo sėkmės tolimesnėje karjeroje.
Pasak Turkijos žiniasklaidos, pagrindinė atleidimo priežastis – sportiniai rezultatai: nesugebėjimas antrus metus iš eilės patekti į Čempionų lygą ir nesugebėjimas varžytis dėl titulų Turkijoje. J. Mourinho pastaruoju metu kritikavo klubo vadovybę bei transferų strategiją, o viešai reiškiama nepasitenkinimas tik dar labiau paskatino klubo sprendimą.
Turkiją J. Mourinho palieka taip ir neiškovojęs nė vieno trofėjaus.
