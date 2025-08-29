Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

„Fenerbahče“ nutraukė sutartį su Jose Mourinho po nesėkmingo sezono starto

2025-08-29 12:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 12:03

„Fenerbahče“ oficialiai nutraukė sutartį su Jose Mourinho.

Jose Mourinho | Scanpix nuotr.

„Fenerbahče" oficialiai nutraukė sutartį su Jose Mourinho.

0

Sprendimas priimtas po to, kai Stambulo klubas nesugebėjo patekti į UEFA Čempionų lygos grupių etapą, pralaimėjęs „Benfica“. Turkai varžovams pralaimėjo bendru rezultatu 0:1 ir savo pasirodymą tęs UEFA Europos lygoje.

J. Mourinho vadovavo „Fenerbahče“ nuo praėjusios vasaros, o šį sezoną turkai startavo nesėkmingai – nepraėjo atrankos į Čempionų lygą, o vietinėje lygoje po dviejų turų jau yra dviem taškais atsilikę nuo „Galatasaray“. Klubas trumpai padėkojo treneriui už darbą ir palinkėjo sėkmės tolimesnėje karjeroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak Turkijos žiniasklaidos, pagrindinė atleidimo priežastis – sportiniai rezultatai: nesugebėjimas antrus metus iš eilės patekti į Čempionų lygą ir nesugebėjimas varžytis dėl titulų Turkijoje. J. Mourinho pastaruoju metu kritikavo klubo vadovybę bei transferų strategiją, o viešai reiškiama nepasitenkinimas tik dar labiau paskatino klubo sprendimą.

Turkiją J. Mourinho palieka taip ir neiškovojęs nė vieno trofėjaus.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

