TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Swiatek sumišo po netikėto lenkų žurnalisto klausimo „US Open“ spaudos konferencijoje

2025-08-29 11:59
2025-08-29 11:59

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame ketvirtadienį baigėsi moterų vienetų varžybų antrasis etapas.

Iga Swiatek | „Stop“ kadras

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame ketvirtadienį baigėsi moterų vienetų varžybų antrasis etapas.

Nelengvai į trečiąjį ratą iškopė lenkė Iga Swiatek (WTA-2). Ji per 2 valandas 6 minutes 6:1, 4:6, 6:4 nugalėjo olandę Suzan Lamens (WTA-66). Lenkė yra vienintelė tenisininkė, kuri šiame dešimtmetyje pateko į visų „Didžiojo kirčio“ turnyrų trečiąjį ratą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

I. Swiatek atitrūko jau pirmojo seto pradžioje, S. Lamens netrukus iššvaistė „break pointą“, o lenkė vėliau dar padidino pranašumą. Antrajame sete olandė kūrėsi dar daugiau „break pointų“ – nors I. Swiatek vėl pirmoji laimėjo varžovės padavimų seriją, S. Lamens atsitiesė per keletą minučių. Septintajame geime lenkė dar kartą išsiveržė į priekį (4:3), bet ir vėl čia pat pralaimėjo savo padavimų seriją (4:4). Dešimtajame geime I. Swiatek savo padavimų metu atsiliko 15:40 ir neišsigelbėjo bei buvo priversta žaisti trečiąjį setą.

Lenkė lemiamo seto pradžioje realizavo du „break pointus“ ir atitrūko 4:1. S. Lamens vėliau sumažino deficitą iki minimumo (4:3), bet paskutiniuose geimuose „break pointų“ nesusikūrė.

Po mačo spaudos konferencijoje I. Swiatek tikėjosi sulaukti klausimų apie tenisą, bet vienas iš lenkų žurnalistų tenisininkės pasiteiravo, ar ši nesvarsto į savo plaukus įsidėti karoliukų, kaip tą daro japonė Naomi Osaka. Tas klausimas gerokai sutrikdė lenkę.

„Atsiprašau, kas čia per klausimas? Ar aš noriu į plaukus įsidėti karoliukus? Ne, nenoriu. Kas čia vyksta?“, – stebėjosi I. Swiatek, o žurnalistas tuo metu atsistojo ir išėjo.

Lenkė trečiajame rate susitiks su Anna Kalinskaja.

Po truputį atsigaunanti buvusi 3-ioji pasaulio raketė graikė Maria Sakkari (WTA-64) per 76 minutes 6:3, 6:1 pranoko vengrę Anną Bondar (WTA-97), taip pat po prasto laikotarpio bandanti atsitiesti brazilė Beatriz Haddad Maia (WTA-22) 6:1, 6:4 įveikė šveicarę Viktoriją Golubič (WTA-72), čekė Linda Noskova (WTA-32) 6:4, 3:0 nugalėjo nugaros traumą patyrusią Vokietijos atstovę Evą Lys (WTA-59), o buvusi pirmoji pasaulio raketė ir dukart „US Open“ čempionė N. Osaka (WTA-24) 6:3, 6:1 nesunkiai nugalėjo amerikietę Hailey Baptiste (WTA-47),

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

