Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Gargždų“ klubą sustiprino NCAA patirties turintis Laurynas Vaištaras

2025-08-29 11:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 11:40

Gargždų krepšinio klubas pristato naująjį komandos narį – 200 cm krepšininką iš Plungės – Lauryną Vaištarą.

Laurynas Vaištaras | Organizatorių nuotr.

Gargždų krepšinio klubas pristato naująjį komandos narį – 200 cm krepšininką iš Plungės – Lauryną Vaištarą.

REKLAMA
0

24-erių puolėjas jungiasi prie komandos po sėkmingo pasirodymo peržiūroje.

Pastaruosius sezonus Laurynas rungtyniavo Jungtinėse Amerikos Valstijose (NCAA), pirmiausia – „Campbell Fighting Camels“ universiteto ekipoje, o 2024–25 sezoną tęsė Mercer universitete, kur vidutiniškai per 15 minučių pelnė po 3,6 taško, ir sugriebdavo po 2,2 kamuolio.

Paskutinį kartą puolėjas Lietuvoje rungtyniavo 2019-2020 m. sezone, kur atstovavo Kauno „Žalgirio-2“ ekipai NKL čempionate.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų