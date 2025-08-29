„Gargždų“ klubą sustiprino NCAA patirties turintis Laurynas Vaištaras

24-erių puolėjas jungiasi prie komandos po sėkmingo pasirodymo peržiūroje.
Pastaruosius sezonus Laurynas rungtyniavo Jungtinėse Amerikos Valstijose (NCAA), pirmiausia – „Campbell Fighting Camels“ universiteto ekipoje, o 2024–25 sezoną tęsė Mercer universitete, kur vidutiniškai per 15 minučių pelnė po 3,6 taško, ir sugriebdavo po 2,2 kamuolio.
Paskutinį kartą puolėjas Lietuvoje rungtyniavo 2019-2020 m. sezone, kur atstovavo Kauno „Žalgirio-2“ ekipai NKL čempionate.
