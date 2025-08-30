Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

N.Jokičiaus pakylėti serbai įrašė antrą pralaimėjimą Latvijai

2025-08-30 17:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 17:30

Nikola Jokičius sužaidė dar vieną įspūdingą mačą Europos čempionate, o jo vedama Serbija (3/0) Rygoje toliau žengia be pralaimėjimų. Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai šįsyk 84:80(22:18, 20:20, 25:18, 17:24) nugalėjo šeimininkę Latviją (1/2).

0

Po sunkios pergalės prieš Estiją latviai užsivedę pradėjo rungtynes ir antrajame kėlinyje turėjo trapią persvarą (31:28), bet N.Jokičius pasiraitojo rankoves ir pradėjo dominuoti ir serbai spurtavo – 42:33.

Latviai po pertraukos priartėjo iki metimo (42:44), bet Serbija netruko įgyti dviženklės persvaros (60:50) ir prieš lemiamą ketvirtį užtikrintai pirmavo – 67:56.

Lemiamu metu šeimininkai kilo į lemiamą šturmą ir likus 2 minutėms Davis Bertanis tritaškiu artino savo komandą (75:79), bet iškart tuo pačiu atsakė N.Jokičius – 82:75. Visgi latviai niekur nesitraukė ir prieš prasidedant paskutinei minutei komandas skyrė jau tik 2 taškai – 80:82.

Visgi paskutinį žodį vėl tarė geriausiu pasaulio krepšininku tituluojamas N.Jokičius. Centras sumetė abi baudas, Latvija neužpuolė ir serbai išliko turnyre nepralaimėję.

N.Jokičius pagerino Serbijos rezultatyvumo rekordą per vieną mačą. 30-metis per 32 minutes surinko 39 taškus (14/22 dvit., 1/4 trit., 8/8 baud.), 10 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyvius perdavimus ir 42 naudingumo balus.

Serbai vertėsi be vieno iš lyderių Bogdano Bogdanovičiaus, kuris patyrė traumą rungtynėse su Portugalija.

Latvija: Davis Bertanis 16 (10 atk. kam., 21 naud.), Kristapas Porzingis 14 (8/8 baud., 20 naud.), Rihardas Lomažas 13, Artūras Kurucas ir Rolandas Šmitas po 10.

Serbija: Nikola Jokičius 39 (14/22 dvit., 8/8 baud., 10 atk. kam., 42 naud.), Filipas Petruševas 12, Marko Guduričius 11.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

