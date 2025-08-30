Schroderis apie jį įžeidinėjusius sirgalius: „Už arenos ribų tie žmonės nepabėgtų nuo atsakomybės“

„Norėčiau, kad beždžionių garsus skleidę žmonės būtų pakankamai drąsūs tai daryti už arenos ribų. Tokiu atveju aš pažadu: jie sulauktų tokių pasekmių, nuo kurių negalėtų pabėgti, kaip buvo arenoje“, – rašė krepšininkas.
Rasistinį epizodą iš arti matęs Lietuvos rinktinės vadovas Linas Kleiza iškart ėmėsi veiksmų – pranešė apie netoleruotiną sirgaliaus elgesį apsaugos darbuotojams ir paprašė jį nedelsiant išvesti iš arenos.
Šias rungtynes Lietuva pralaimėjo rezultatu 88:107.
