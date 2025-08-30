Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Schroderis apie jį įžeidinėjusius sirgalius: „Už arenos ribų tie žmonės nepabėgtų nuo atsakomybės“

2025-08-30 18:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 18:19

Vokietijos rinktinės žvaigždė Dennisas Schroderis po rasizmo skandalo pažymėtų rungtynių prieš Lietuvą socialiniame tinkle pasisakė apie tokius lietuvius sirgalius.

Dennisas Schroderis | FIBA nuotr.

Vokietijos rinktinės žvaigždė Dennisas Schroderis po rasizmo skandalo pažymėtų rungtynių prieš Lietuvą socialiniame tinkle pasisakė apie tokius lietuvius sirgalius.

REKLAMA
0

„Norėčiau, kad beždžionių garsus skleidę žmonės būtų pakankamai drąsūs tai daryti už arenos ribų. Tokiu atveju aš pažadu: jie sulauktų tokių pasekmių, nuo kurių negalėtų pabėgti, kaip buvo arenoje“, – rašė krepšininkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rasistinį epizodą iš arti matęs Lietuvos rinktinės vadovas Linas Kleiza iškart ėmėsi veiksmų – pranešė apie netoleruotiną sirgaliaus elgesį apsaugos darbuotojams ir paprašė jį nedelsiant išvesti iš arenos.

Šias rungtynes Lietuva pralaimėjo rezultatu 88:107.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų