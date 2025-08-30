Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Pasaulio lengvosios atletikos čempionate – 11 Lietuvos atstovų

2025-08-30 18:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 18:19

Lietuvos lengvosios atletikos federacija į pasaulio čempionatą deleguoja 11 šalies lengvaatlečių, kurie iškovojo teisę startuoti planetos pirmenybėse. Jubiliejinis 20-as pasaulio čempionatas rugsėjo 13–21 dienomis vyks Tokijuje (Japonija). Olimpiniame stadione pasirodys daugiau nei 2000 sportininkų iš maždaug 200 valstybių.

Mykolas Alekna | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.

0

Lengvaatlečiai į čempionatą galėjo patekti vykdydami normatyvus arba rinkdami taškus reitingų sistemoje. Į svarbiausią metų startą sėkmingai kvalifikavosi pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna (disko metimas), pasaulio čempionas Andrius Gudžius (disko metimas), Lietuvos čempionai Martynas Alekna (disko metimas), Ieva Gumbs (disko metimas), Dovilė Kilty (trišuolis), Beatričė Juškevičiūtė (septynkovė), Juozas Baikštys (šuolis į aukštį) bei Lietuvos rekordininkai Edis Matusevičius (ieties metimas), Liveta Jasiūnaitė (ieties metimas), Gabija Galvydytė (800 m, 1500 m), Gediminas Truskauskas (200 m).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasaulio čempionatai vyksta kas dvejus metus, pirmasis Helsinkyje (Suomija) organizuotas 1983 metais. Į Japonijos sostinę geriausi planetos lengvaatlečiai sugrįžta antrą kartą, kadangi pasaulio čempionatas Tokijuje buvo rengiamas 1991-aisiais. Be to, 2021-aisiais Tokijo stadione vyko vasaros olimpinės žaidynės.

Pasaulio čempionate sportininkai varžysis 49 rungtyse – 24 moterų, 24 vyrų ir 4x400 m mišrioje estafetėje – bei išsidalins 147 medalius. Prizinį fondą sudaro beveik 8,5 milijono JAV dolerių, o piniginiais prizais bus apdovanotas kiekvienos rungties pirmas aštuntukas. Organizatoriai įsteigė ir piniginę premiją (100 tūkst. JAV dolerių) už pagerintą pasaulio rekordą.

Lietuviai pasaulio čempionatų istorijoje yra iškovoję tris aukso, penkis sidabro ir tris bronzos medalius. Pastarąjį kartą planetos pirmenybės vyko 2023 m. Budapešte (Vengrija). Vengrijos sostinėje startavo 16 mūsiškių, o bronzos medalį pavyko laimėti Mykolui Aleknai.

 

