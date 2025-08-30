Pasaulio lengvosios atletikos čempionate – 11 Lietuvos atstovų

Lengvaatlečiai į čempionatą galėjo patekti vykdydami normatyvus arba rinkdami taškus reitingų sistemoje. Į svarbiausią metų startą sėkmingai kvalifikavosi pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna (disko metimas), pasaulio čempionas Andrius Gudžius (disko metimas), Lietuvos čempionai Martynas Alekna (disko metimas), Ieva Gumbs (disko metimas), Dovilė Kilty (trišuolis), Beatričė Juškevičiūtė (septynkovė), Juozas Baikštys (šuolis į aukštį) bei Lietuvos rekordininkai Edis Matusevičius (ieties metimas), Liveta Jasiūnaitė (ieties metimas), Gabija Galvydytė (800 m, 1500 m), Gediminas Truskauskas (200 m).
Pasaulio čempionatai vyksta kas dvejus metus, pirmasis Helsinkyje (Suomija) organizuotas 1983 metais. Į Japonijos sostinę geriausi planetos lengvaatlečiai sugrįžta antrą kartą, kadangi pasaulio čempionatas Tokijuje buvo rengiamas 1991-aisiais. Be to, 2021-aisiais Tokijo stadione vyko vasaros olimpinės žaidynės.
Pasaulio čempionate sportininkai varžysis 49 rungtyse – 24 moterų, 24 vyrų ir 4x400 m mišrioje estafetėje – bei išsidalins 147 medalius. Prizinį fondą sudaro beveik 8,5 milijono JAV dolerių, o piniginiais prizais bus apdovanotas kiekvienos rungties pirmas aštuntukas. Organizatoriai įsteigė ir piniginę premiją (100 tūkst. JAV dolerių) už pagerintą pasaulio rekordą.
Lietuviai pasaulio čempionatų istorijoje yra iškovoję tris aukso, penkis sidabro ir tris bronzos medalius. Pastarąjį kartą planetos pirmenybės vyko 2023 m. Budapešte (Vengrija). Vengrijos sostinėje startavo 16 mūsiškių, o bronzos medalį pavyko laimėti Mykolui Aleknai.
